Walt Disney World on maailman suurin huvipuisto

Walt Disney World on maailman suurin huvipuistoalue. Sen muodostavat neljä suurta teemapuistoa: Magic Kingdom, Epcot Center, Hollywood Studios ja Animal Kingdom. Lisäksi huvipuistoalueeseen kuuluu kaksi vesipuistoa ja ostoskeskusalue Disney Springs.

Walt Disney World sijaitsee Yhdysvalloissa, Keski-Floridassa Orlandon kaupungin lounaispuolella. Alueen teemapuistoissa vierailee yli 55 miljoonaa kävijää joka vuosi. Se on enemmän kuin missään muussa kohteessa maailmassa. Alueen koko on noin 120 neliökilometriä.

Animal Kingdom -teemapuiston hurja Expedition Everest -vuoristorata jäljittelee muodoltaan Mount Everestia.

Liikkuminen puistoissa sujuu hyvin ihmispaljoudesta huolimatta. Päivän aikana kävelykilometrejä voi helposti syntyä kymmenen.

Kunkin alueen laajuus yllättää. Jonoja syntyy laitteisiin ja aktiviteetteihin, mutta esimerkiksi wc- ja ruokajonot ovat olemattomia ainakin maaliskuun alkupuolella.

Laitteiden tai hahmotapaamisten jonotusaika ilmoitetaan kunkin sisäänkäynnin luona olevalla taululla. Jonotusajat vaihtelevat, ja toisinaan jonottaminen vaatii kärsivällisyyttä. Jonotusaika voi olla viidestä minuutista suosituimpien kohteiden useampaan tuntiin. Jonotusaikoja voi tarkkailla myös matkapuhelinsovelluksesta.

Puistoissa on käytössä Fast Pass -menetelmä. Sen kautta jokainen kävijä saa valita itselleen päivässä kolme kohdetta, jonne pääsee tiettynä aikana jonon ohi huomattavasti vähemmällä jonottamisella. Ihmisiä puistoissa on aina paljon, mutta eniten ruuhkaa syntyy heinä–elokuussa ja joululomien aikana.

Kaikki Disneyn puistot ovat erilaisia ja omia uskomattomia kokonaisuuksia. Perheen pienimmille loman kohokohta saattaa olla prinsessahahmojen tapaaminen kasvotusten, ajelu Frozenin maailmassa tai valokuva Nalle Puhin ja Nasun kainalossa.

Aikuiset nauttivat kenties eniten hurjasta vuoristoradasta lumimiehen jalanjäljillä, lentosimulaattorista maailmaympärimatkalla tai puiston puitteista, jotka on rakennettu rahaa säästämättä ja huipputekniikkaa hyödyntäen hyvin aidontuntuisiksi. Jokapäiväiset ilotulitukset ja hahmoparaatit ovat osa Disneyn maailmaa.

Epcot Center -teemoja ovat tulevaisuus, avaruus ja maantieto.

Magic Kingdom on ilahduttanut ihmisiä vuodesta 1971. Magic Kingdom muistuttaa eniten perinteistä huvipuistoa. Alueen keskellä on prinsessa Ruususen linna. Avaruusvuori on alueen legendaarinen vuoristorata, joka sykähdyttää vuosikymmenestä toiseen.

Epcot Centeristä merkittävä osa rakentuu järven ympärille, johon on luotu pieni matka maapallon ympäri. Norjan alueella pääset rekiajelulle Frozenin Elsan ja Annan maailmaan. Hetkessä oletkin kävellyt Ranskaan ja näet katutaiteilijan viihdyttämässä yleisöään. Myös tarjolla oleva ruoka on aina kunkin maan makuja noudattelevaa. Lisäksi Epcotin teemoina ovat tulevaisuus, avaruus ja maantieto.

Hollywood Studioilla kävijä pääsee kurkistamaan elokuvien kulissien taakse. Monia suosikkielokuvia, kuten Star Wars, Indiana Jones ja Toy Story, voi kokea uudelleen huvittelulaitteiden ja esitysten kautta.

Animal Kingdomin eläinmaailmassa on jokaiselle jotakin. Alueella on yli 300 eri eläinlajia. Safariajelu oikeiden eläinten ympäröimänä aidontuntuisella savannilla saa haukkomaan henkeä. Puitteet Animal Kingdomin seitsemällä erityylisellä alueella ovat kokemisen arvoiset.

Vaikka Avatar-elokuva ei olisikaan tuttu, lentosimulaattori elokuvan maailmassa on elämys, jollaisiin harvoin pääsee.

Animal Kingdomin symboli on Leijonakuningas-elokuvasta tuttu Tree of Life -puu.

Animal Kingdom jakautuu seitsemään erilaiseen alueeseen.

Vinkkejä huvipuistoon

Tutustu puistoihin etukäteen ja suunnittele, mitä haluat nähdä ja kokea.

Pääsylippuvaihtoehtoja on paljon. Esimerkiksi neljän päivän lippu (1 puisto/päivä) aikuiselle maksaa 379 dollaria eli noin 340 euroa ja 3–9-vuotiaalle 361 dollaria eli noin 325 euroa. Alle 3-vuotiaat pääsevät puistoon maksutta.

Varaa riittävästi aikaa. Puolessa päivässä saat irti vain pintaraapaisun.

Tarkista ”magic-hour”. Puistoissa on enemmän väkeä päivinä, jolloin aukioloaika on laajempi.

Jos haluat tiettyyn aktiviteettiin, hanki Fast Pass ja käytä sitä.

Asenna matkapuhelimeesi sovellus, josta löydät kaiken tarpeellisen tiedon. Puistoissa on maksuton wifi-yhteys.

Laita jalkaan mukavat kengät. Ota mukaan vesipullo, pikkupurtavaa ja aurinkovoidetta tai sadetakki säästä riippuen.

Jos mukanasi on pieniä lapsia, voit ottaa mukaan omat lastenrattaat tai vuokrata rattaat paikan päältä. Rattaille on varattu omat paikoitusalueensa aktiviteettien ajaksi.

+ Kaikenikäisille jotakin mieleenpainuvaa.

+ Paljon nähtävää ja koettavaa koko päiväksi.

+ Helppo liikkua. Mobiilisovellus, henkilökunta, kartat ja opasteet apuna.

– Kalliit liput.

– Jonotusajat suosituimpiin laitteisiin voivat olla pitkiä.

Ilotulitus Epcot Centerissä.

Prinsessa Ruususen linna on Magic Kingdom -teemapuiston tunnetuin maamerkki.