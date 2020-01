Kiina on jälleen kertonut uusista virustartuntaan liittyvistä kuolemista. Kuolleita on Hubein maakunnan viranomaisten mukaan nyt 54. Uusia koronavirustartuntoja on todettu eilisen jälkeen noin 320.

Sairastuneiden kokonaislukumäärä on yli 1 600, kun Hubein maakunnan viranomaisten tuoreet luvut lisätään Kiinan keskusjohdon aiemmin ilmoittamiin tapauksiin, uutistoimisto AFP kertoo. Koronavirustartuntojen leviämisen on kerrottu alkaneen Hubeissa sijaitsevasta Wuhanin miljoonakaupungista.