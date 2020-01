Ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustusta koronavirusalueelle Kiinassa – koronavirus pelottaa ympäri maailmaa

Ulkoministeriö on päivittänyt Kiinan matkustustiedotettaan ja kehottaa suomalaisia välttämään tarpeetonta matkustamista Hubein maakuntaan. Uuden koronaviruksen arvellaan levinneen Hubein pääkaupungista Wuhanista, johon matkustamista tulee UM:n mukaan välttää.

Kiinan yleinen turvallisuustaso on UM:n mukaan entisellään, ja matkustajia kehotetaan noudattamaan tavanomaista varovaisuutta. Kiinassa olevia neuvotaan kiinnittämään huomiota käsihygieniaan, välttämään eläinkontakteja ja varsinkin toreja, joissa myydään eläviä eläimiä.

Maassa olevia UM kehottaa myös seuraamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) päivittyvää koronavirussivua sekä kansainvälisen terveysjärjestön WHO:n vastaavaa sivustoa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Lisäksi matkustajia kehotetaan seuraamaan Kiinan viranomaisten tiedotusta englanninkielisiltä uutissivustoilta. Kiinalaisviranomaisten tiedotusta voi seurata muun muassa valtiollisen Xinhua-uutistoimiston kautta.

Matkustajia kehotetaan välttämään paikkoja, joissa liikkuu paljon ihmisiä, sekä välttämään esimerkiksi kättelyä. Kasvosuojusta voi käyttää välttyäkseen pisaratartunnalta tai välttääkseen muiden tartuttamisen.

– Tärkeintä on jatkuva ja huolellinen käsien pesu. Suosittelemme yhä välttämään eläinkontakteja ylipäätään, toreja joilla myydään eläviä tai kuolleita eläimiä elintarvikkeiksi sekä kypsentämätöntä tai huonosti kypsennettyä lihaa, pastöroimattomia maitotuotteita ja niistä valmistettuja tuotteita sekä pesemättömiä vihanneksia ja hedelmiä, UM:n tiedotteessa kerrotaan.

Kiina lykkää uuttavuotta, Mongolia sulkee rajan ja evakuointilentoja suunnitellaan

Kiinan koronaviruksen nopea leviäminen on saanut valtiot eri mantereilla tekemään kaikkensa, jotta epidemia ei ujuttautuisi omalle maaperälle.

Mongolia sulkee Kiinan rajan autoilta ja jalankulkijoilta. Maassa ei ole toistaiseksi todettu yhtään virustartuntaa. Varapääministeri perusteli päätöstä sillä, että virusta on tavattu Kiinan puolella Sisä-Mongolian autonomisella alueella, jossa asuu mongoleita.

Muun muassa Saksa harkitsee kansalaistensa evakuointia eristetystä Wuhanista. Yhdysvallat ja Ranska ovat jo ilmoittaneet hakevansa kansalaisensa pois kaupungista tilauslennoilla.

Malesia puolestaan keskeyttää viisumien myöntämisen Wuhanista ja muualta Hubein maakunnasta saapuville kiinalaisille. Malesiassa on todettu tähän mennessä neljä koronavirustartuntaa.

Wuhanin pormestari: Virustiedotus ei ole ollut riittävän nopeaa

Uutistoimisto AFP:n mukaan Hubein maakunnassa on varmistettu maanantaina yli 20 uutta viruskuolemaa. Kuolonuhrien kokonaismäärä on noussut 81:een, ja sairastuneita on Kiinassa 2 700.

Yksi sairastuneista on yhdeksän kuukauden ikäinen vauva Pekingissä, ja hän on nuorin, johon tauti on vahvistetusti tarttunut.

Kiina yrittää kaikin tavoin pelata aikaa koronavirusta vastaan ja lykkää perinteistä uudenvuoden juhlaansa tammikuun loppuun. Kyseessä on maan suurin juhlapäivä, jolloin miljoonat kiinalaiset matkustavat perheidensä luokse uudenvuoden viettoon.

Maa on yrittänyt suojautua virusta vastaan eristämällä kokonaisia kaupunkeja ja rajoittamalla joukkoliikennettä. Eilen Kiina kielsi kaiken villieläinten kaupan toistaiseksi. Ryhmämatkat Kiinasta ulkomaille on myös keskeytetty.

Tuhannet ulkomaalaiset ovat jääneet loukkuun eristettyyn Wuhaniin odottamaan evakuointia.

CNN:n mukaan Wuhanin pormestari Zhou Xianwang myöntää, etteivät ihmiset ole tyytyväisiä viruksesta tiedottamiseen ja että tietoa ei ole tuotu ilmi riittävän nopeasti. Hän sanoi ottavansa vastuun kaupungin ennenkuulumattomasta sulkemisesta.

Tauti leviää jo itämisaikana

Vahvistettuja tartuntatapauksia on Kiinan lisäksi enimmäkseen muissa Aasian maissa. Kourallinen tapauksia on todettu Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.

Esimerkiksi Hongkongissa ilmestyvä South China Morning Post -lehti seuraa tartuntojen määrää päivittyvän laskurin avulla. Tiedot saattavat poiketa jonkin verran esimerkiksi uutistoimistojen tiedoista.

Kiinan terveysministeri Ma Xiaowei kertoi sunnuntaina viruksen leviävän myös itämisaikana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myös oireeton tartunnan saanut ihminen voi tartuttaa muita.

Johtava asiantuntija Jussi Sane Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) kertoi sunnuntaina STT:lle, että tavallisesti hengitystieinfektiot tarttuvat herkimmin silloin, kun oireita on jo. Oireettomalta taudin saaminen on yleensä epätodennäköisempää.

Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi sunnuntaina Twitterissä olevansa matkalla Kiinaan keskustelemaan koronaviruksen hillitsemisestä.

WHO ei ole toistaiseksi julistanut viruksen takia kansainvälistä terveysuhkaa. Tarvittaessa tilannetta arvioidaan uudelleen.