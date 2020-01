EU-maiden kansalaisia lennätetään pois koronaviruksen riivaamasta kaupungista Kiinasta

EU-maiden kansalaiset tuodaan lentokoneilla pois uuden koronaviruksen piinaamasta Wuhanin kaupungista Kiinasta, kertoo komissio.



Komission mukaan ensimmäisellä lennolla Wuhanista tuodaan 250 Ranskan kansalaista. Toisella lennolla tuodaan yli sata muiden EU-maiden kansalaista.



Komission mukaan lähipäivinä voidaan tuoda pois vielä lisää ihmisiä.



Koronavirukseen on kuollut toistasataa ihmistä Kiinassa. Tartunnan saaneita on noin 4 500.



Kiinan lisäksi tartuntoja on ollut eri puolilla maailmaa, enimmäkseen muissa Aasian maissa.



Tapauksia on todettu myös Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.