BBC: Yhä useampi tyytymätön demokratiaan

Kansalaisten tyytymättömyys demokratiaan on kehittyneissä maissa korkeimmillaan neljännesvuosisataan, raportoivat Cambridgen yliopiston tutkijat. Tutkijoiden analyysi pohjautuu yleisradioyhtiö BBC:n mukaan tiedostoon, jossa on mukana neljä miljoonaa ihmistä 3 500 kyselystä. Ihmisiltä on kysytty, ovatko he tyytyväisiä vai tyytymättömiä kotimaansa demokratiaan.