Lupaavana pidetty hiv-rokote ei toiminut, testi keskeytettiin

Yhdysvaltain terveysviranomaiset ovat keskeyttäneet kokeellisen hiv-rokotteen testaamisen Etelä-Afrikassa. Rokote osoittautui toimimattomaksi virustartunnan estämisessä.

Kokeessa oli mukana noin 5 400 hiv-negatiivista vapaaehtoista eri puolilta Etelä-Afrikkaa. Vapaaehtoiset olivat 18–35-vuotiaita ja seksuaalisesti aktiivisia, ja he saivat puolentoista vuoden aikana kuusi annosta joko rokotetta tai lumelääkettä.

Vapaaehtoisten turvallisuuden takaamiseksi heille tarjottiin myös mahdollisuus estolääkitykseen, joka on päivittäin otettuna estänyt hiv-tartuntojen leviämistä tehokkaasti.

Tutkijat vertailivat vapaaehtoisryhmien tietoja sen jälkeen kun osallistujat olivat olleet mukana tutkimuksessa vähintään puolitoista vuotta, mikä on minimiaika rokotteen toimivuudelle. Rokotetta saaneista 129 sai tartunnan, kun lumelääkettä saaneista tartunnan sai 123. Näin ollen tutkimus päätettiin keskeyttää.

– Hiv-rokote on välttämätön maailmanlaajuisen pandemian lopettamiseksi, ja toivoimme tämän rokotteen toimivan. Valitettavasti se ei toimi, sanoi työtä tukeneen National Institute of Allergy and Infectious Diseases -viraston johtaja Anthony Fauci.

HVTN 702 -nimellä tunnettu tutkimus alkoi vuonna 2016. Testattava rokote oli ainoa, joka oli aiemmin osoittanut antavansa jonkinlaista suojaa hi-virustartuntaa vastaan. Aiempi koe tehtiin Thaimaassa vuonna 2009.

Hiv-rokotteen löytämiseksi on meneillään muitakin tutkimuksia. Yhtä tehdään Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Afrikassa, ja toisessa on mukana useita tutkimuspaikkoja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Euroopassa.

Etelä-Afrikassa hiv-lukemat ovat maailman suurimmat. YK:n aids-ohjelman mukaan useammalla kuin joka viidennellä 15–49-vuotiaalla eteläafrikkalaisella on hiv, ja vuonna 2018 tartuntoja tapahtui lähes neljännesmiljoona.