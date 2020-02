YK: Syyrian hallinnon ja Venäjän hyökkäys on ajanut puoli miljoonaa pakolaiseksi vain muutaman kuukauden sisällä

Syyrian hallinnon tekemä hyökkäys Pohjois-Syyriaan on ajanut jo puoli miljoonaa ihmistä pakolaiseksi viimeisen kahden kuukauden aikana, YK kertoo.

YK:n mukaan suurin osa paenneista on naisia ja lapsia. Pakolaisten määrä on yksi suurimmista Syyrian lähes yhdeksän vuotta kestäneen sisällissodan aikana. Pureva talvi on vaikeuttanut oloja alueella entisestään.

– Tämä liittyy jo valmiiksi hirveään humanitaariseen tilanteeseen alueella. Jo yli 400 000 ihmistä joutui pakenemaan huhti-elokuun aikana, osa heistä useita kertoja, sanoi YK:n humanitaarisesta toiminnasta vastaavan toimiston edustaja David Swanson.

YK kertoi olevansa huolissaan kolmesta miljoonasta ihmisestä, jotka asuvat Pohjois-Syyriassa Idlibin maakunnassa.

Idlib on yksi viimeisistä Syyrian kapinallisten hallitsemista alueista. Syyrian hallinto on Venäjän tuella hyökännyt alueelle voimakkaasti.