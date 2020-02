Turkissa kuoli parikymmentä ihmistä lumivyöryssä

Ainakin 21 ihmistä on kuollut lumivyöryssä Turkin itäosassa sijaitsevassa Bahcesarayssa lähellä Iranin rajaa, kertovat viranomaiset. Noin kolmekymmentä ihmistä on pelastettu vyöryn alta, mutta useita on vielä ansassa lumimassojen alla.

Viranomaisten mukaan kuolleet jäivät vyöryn alle, kun he olivat kaivamassa esiin edellisenä päivänä lumivyöryn alle jäänyttä minibussia. Uhrien joukossa on sekä siviilejä että pelastustyöntekijöitä.