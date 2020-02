Euroopan ja Yhdysvaltojen yhteinen aurinkoluotain laukaistiin avaruuteen

Euroopan avaruusjärjestön (Esa) ja Yhdysvaltain avaruushallinnon (Nasa) yhteishanke, Solar Orbiter -aurinkoluotain, on laukaistu avaruuteen. Esa vahvisti varhain maanantaina saaneensa sunnuntaina Floridasta laukaistuun luotaimeen yhteyden, mikä tarkoittaa sitä, että luotaimen aurinkopaneelit toimivat.

Solar Orbiterin avulla tutkitaan muun muassa aurinkomyrskyjen syntyä, aurinkotuulta ja Auringon magneettikenttiä.

Aurinkoluotaimen toivotaan toimivan yhdeksän vuotta ja mahdollisesti pitempääkin. Luotaimen on tarkoitus havainnoida Aurinkoa 42 miljoonan kilomerin päästä, mikä on lähempää kuin lähin planeetta Merkurius. Siksi luotaimen suojakilpi on valmistettu titaanista, ja sen on määrä kestää jopa 500 asteen lämpötiloja.

Aurinkomyrskyt häiritsevät muun muassa radioliikennettä ja satelliitteja, joten niiden ennustaminen on tärkeää.

– Jos kuvitellaan, että vaikka puolet satelliiteistamme tuhoutuisi, se olisi katastrofi koko ihmiskunnalle, perusteli Nasan edustaja Holly Gilbert.