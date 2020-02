USA:n demokraattien esivaalisirkus jatkuu New Hampshiressa

Yhdysvaltain demokraattien Iowasta alkanut esivaalirumba jatkuu tänään New Hampshiren osavaltiossa. Osavaltio on pieni, mutta sen merkitys ei ole vähäinen. Lähes aina puolueensa esivaalit New Hampshiressa voitattanut ehdokas on päätynyt Valkoiseen taloon. Toisaalta huono menestys siellä on monesti merkinnyt lopun alkua toiveikkaille kandidaateille.

Osavaltion esivaaleihin ennakkosuosikkina lähtee tuoreimpien mielipidetiedusteluiden perusteella Vermontin senaattori Bernie Sanders. Vaalien ennakkosuosikkina pidetty entinen varapresidentti Joe Biden päätyi vaalikiertueen ensimmäisessä osavaltiossa Iowassa vasta neljänneksi, mikä oli hänelle valtava pettymys. Biden keskittyikin ennen New Hampshirea korostamaan, että Sandersin valinta ehdokkaaksi tekisi istuvan presidentin Donald Trumpin lyömisestä liki mahdotonta, koska Sandersia pidetään liian vasemmistolaisena. Vaalikokouksia ja esivaaleja järjestetään pitkin kevättä ja alkukesää Esivaalit alkoivat viime viikolla Iowassa pahasti takkuillen. Tulosten saaminen kesti melkein viikon, ja ne saatetaan joutua vielä tarkistamaan. Iowassa täpärästi voittaneen entisen pormestarin Pete Buttigiegin, Sandersin ja Bidenin lisäksi demokraattien kärkiehdokkaisiin kuuluvat senaattori Elizabeth Warren sekä miljardööri ja entinen New Yorkin pormestari Michael Bloomberg, joka on kuluttanut ennätysmäiset 260 miljoonaa dollaria omia rahojaan kampanjaansa. Bloomberg jättää demokraattien neljä ensimmäistä esivaalia väliin ja keskittyy niiden sijasta maaliskuun 3. päivän supertiistaihin, jolloin peräti 14 osavaltiota äänestää. Vaalikokouksia ja esivaaleja järjestetään pitkin kevättä ja alkukesää. Presidenttiehdokas valitaan puoluekokouksessa, joka järjestetään 13.–16. heinäkuuta Wisconsinissa, mutta todennäköisesti demokraattien ehdokas on selvillä jo ennen sitä. Presidentinvaalit järjestetään 3. marraskuuta. Presidentinvaalien voittaja vannoo virkavalan 20. tammikuuta ensi vuonna.