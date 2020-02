EU:n terveysministerit kokoontuvat pohtimaan keinoja koronaviruksen taltuttamiseen

EU-maiden terveysministerit keskustelevat tänään Brysselissä siitä, miten koronavirusepidemian leviäminen pystyttäisiin estämään unionin alueella. Ministerikokouksesta odotetaan linjausta siitä, mitä toimia EU voi tehdä epidemian vuoksi.

Suomea kokouksessa edustaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

Aiemmin tällä viikolla EU-komissio korosti yhteistyön ja koordinoinnin tärkeyttä. Tähän mennessä EU on muun muassa käynnistänyt kriisinhallintamekanismin tietojenvaihtoa varten sekä tarjonnut osan rahoituksesta EU-kansalaisten kotiuttamiseksi Kiinasta Wuhanin seudulta, josta epidemia sai alkunsa.

Lisäksi EU:n hätäavun koordinointikeskus on tukenut EU-maita tarpeellisten suojavarusteiden toimittamiseksi Kiinaan. Tammikuun lopussa EU ilmoitti, että tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horisontista osoitetaan 10 miljoonaa euroa koronaviruksen tutkimiseen.

Yksi tärkeä kysymys on esimerkiksi lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden riittävyyden varmistaminen EU:n alueella, jos virus leviää yhä laajemmalle.

WHO:n mukaan uhka on hyvin vakava

Maailman terveysjärjestö WHO on kuvannut Wuhanin koronavirusta, viralliselta nimeltään covid-19:ää, hyvin vakavaksi uhaksi maailmalle. Suurin osa koronavirustapauksista on todettu Kiinassa.

Keskiviikkoon mennessä viruksen kerrottiin aiheuttaneen Kiinassa yli 1 100 kuolemaa. Vahvistettuja tartuntatapauksia oli yli 44 000.

Virusta on todettu myös yli 20 maassa Kiinan ulkopuolella. Manner-Kiinan ulkopuolisia kuolemantapauksia on vahvistettu kaksi: yksi Filippiineillä ja yksi Hongkongissa.