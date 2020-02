Kiinassa viranomaiset kertovat ainakin 242 uudesta koronaviruskuolemasta Hubein maakunnassa. Yhteensä uuteen koronavirukseen on nyt kuollut ainakin 1 350 ihmistä.

Uusia tartuntoja on Hubein maakunnassa todettu eilisen jälkeen yli 14 800. Päivittäisiä uusia tartuntoja on pitkään raportoitu noin 2 000–3 000, joten kyseessä on merkittävä hyppäys. Uutistoimisto AFP kertoo hyppäyksen johtuvan paikallisviranomaisten mukaan uudesta tavasta määritellä covid-19-taruntoja. Yhteensä tartuntoja on Manner-Kiinassa uusien lukujen myötä todettu lähes 60 000.

Uusi koronavirus alkoi levitä joulukuussa Hubeissa sijaitsevasta Wuhanin kaupungista.

