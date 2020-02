Australian maastopalot hiipuvat, mutta ilmastokeskustelu roihahti uudelleen

Australiassa raivonneet maastopalot on saatu hallintaan. Pelastusviranomaiset kertoivat aiemmin tällä viikolla, että pahasti kärsineessä Uudessa Etelä-Walesissa tuhoa levittäneet palot on saatu kuriin ensimmäistä kertaa sitten syyskuun. Muissa osavaltioissa on vielä paloja, mutta useimmat australialaiset ovat voineet palata normaaliin elämään ja luopua palojen ja ilmanlaadun jatkuvasta tarkkailusta.

Poliitikkojen kinastelu ilmastotoimista jatkuu, ja kiista repii railoja myös puolueissa. Pääministeri Scott Morrisonin konservatiivipuolueessa jotkut maaseudun edustajat vaativat uusia tukiaisia hiilivoimaloille samalla, kun puolueen liberaalimmat jäsenet peräävät tiukempia ilmastotoimia.