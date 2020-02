Ruotsissa noin 30-vuotias nainen on saanut elinsiirrossa kohdun kuolleelta luovuttajalta. Joulukuussa tehty siirto sujui onnistuneesti, ja nainen voi hyvin, kertoo siirrosta vastannut ryhmä. Synnytys on mahdollinen jo ensi vuonna.

Tämä on Ruotsissa ensimmäinen kerta, kun siirtokohtu on saatu kuolleelta. Maassa on suunnitteilla viisi samanlaista elinsiirtoa tulevan kahden vuoden aikana.

Maailman ensimmäinen synnytys kohdun siirron jälkeen tapahtui Ruotsissa vuonna 2014. Tällöin luovuttaja oli elossa oleva ihminen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Maailmassa on tähän mennessä syntynyt kolme lasta kuolleelta lahjoittajalta saadusta kohdusta: yksi Brasiliassa ja kaksi Yhdysvalloissa.