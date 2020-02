Etelä-Sudanin sisällissodan osapuolet yrittävät jälleen muodostaa yhteishallinnon – sanooko kolmas kerta toden?

Etelä-Sudanin presidentti Salva Kiir ja kapinallisjohtaja Riek Machar ovat sopineet yhteishallinnon muodostamisesta.

Sopimuksen toivotaan päättävän vuosien sisällissodan. Kiirin mukaan vanha hallitus hajotetaan ja uusi muodostetaan lauantaina. Kiirin mukaan Riek Macharista on määrä tulla hallinnon varapresidentti.

– On mahdollista, että tämä tuo rauhan, Kiir sanoi.

Kiirin ja Macharin yritykset muodostaa yhteishallinto ovat epäonnistuneet aiemmin kahdesti.

Etelä-Sudan itsenäistyi Sudanista vuonna 2011. Maa ajautui sisällissotaan vuonna 2013, kun Kiir syytti silloista varapresidenttiään Macharia sotilasvallankaappauksen suunnittelusta.

Uutiskanava al-Jazeeran mukaan sodassa on kuollut ainakin 380 000 ihmistä. Yhteishallitus on ollut vuonna 2018 solmitun rauhansopimuksen keskeinen tekijä. Sen muodostaminen on kuitenkin viivästynyt jo kahdesti johtuen erimielisyyksistä muun muassa yhteisen armeijan luomisessa.