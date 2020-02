Trumpin entinen neuvonantaja Roger Stone sai yli kolmen vuoden tuomion – Trump vihjailee luottomiehensä voivan vapautua

Presidentti Donald Trump sanoo uskovansa, että hänen entisellä neuvonantajallaan Roger Stonella on "erittäin hyvät mahdollisuudet" vapautua.

Trump kommentoi Stonen tilannetta sen jälkeen, kun tälle oli torstaina langetettu kolmen vuoden ja neljän kuukauden vankeustuomio.

Trumpin mukaan Stonen oikeudenkäynti oli epäoikeudenmukainen, mutta hän antoi ymmärtää, ettei aio armahtaa Stonea ainakaan vielä.

Stone sai tuomionsa valehtelemisesta Yhdysvaltojen edustajainhuoneen komitealle, joka selvitti Venäjän sekaantumista Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaaleihin.

Tuomioesityksestä nousi kohu viime viikolla, kun oikeusministeri William Barr puuttui Trumpin tviitin jälkeen syyttäjien esitykseen ja piti sitä "liiallisena ja perusteettomana". Syyttäjät olivat esittäneet Stonelle 7–9 vuoden vankeustuomiota.

Tämän jälkeen jutun neljä syyttäjää erosivat tehtävistään ja Barr joutui vakuuttamaan, ettei anna poliittisen painostuksen vaikuttaa työhönsä. Barr antoi myös presidentille poikkeuksellisen suorasanaista kritiikkiä sanoessaan, että Trumpin pitäisi lopettaa tviittailu keskeneräisistä oikeusjutuista.

Washingtonissa käsitellyn jutun tuomari Amy Berman Jackson totesi torstaina, ettei pitänyt näin pitkää tuomiota perusteltuna, mutta sanoi, että Stonen piittaamattomuus totuudesta on uhka demokratian perustalle.

"Henkeäsalpaavaa korruptiota"

Presidentti Trump tviittasi istunnon aikana uudelleen Stonen tueksi ja epäili, että Stonea ei kohdella oikeudenmukaisesti.

Jackson totesi, että presidentin kommentit asiasta olivat "täysin sopimattomia".

– Roger Stonea ei tuomita sen perusteella, keitä hänen ystävänsä tai vihamiehensä ovat, Jackson sanoi Guardianin mukaan.

Stone todettiin marraskuussa syylliseksi yhteensä seitsemään syytekohtaan. Hän ei ala kärsiä tuomiotaan vielä ainakaan muutamaan viikkoon, koska hänen puolustuksensa on vaatinut uutta oikeudenkäyntiä. Vaatimus on edelleen vireillä, eikä Stone joudu suorittamaan rangaistustaan, ennen kuin sen kohtalo on ratkaistu.

On myös mahdollista, että Trump armahtaa hänet. Presidentti ei ole sulkenut tätä pois.

– Katsotaan, mitä tapahtuu. Häntä on kohdeltu erittäin epäreilusti, Trump sanoi aiemmin tällä viikolla toimittajille.

Edustajainhuoneen tiedusteluvaliokunnan puheenjohtaja, demokraatteja edustava Adam Schiff varoitti Trumpia puuttumasta tapaukseen, jossa hänen liittolaisensa syyllistyi rikoksiinsa suojellakseen Trumpia itseään.

– Stonen armahtaminen olisi henkeäsalpaavaa korruptiota, Schiff tviittasi.