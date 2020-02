Kovia kokeneet iranilaiset äänestävät vaaleissa, joissa vanhoillisten voitto on varma – tuhansia ehdokkaita hylättiin ennen vaalipäivää

Iranissa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joiden odotetaan vahvistavan vanhoillisten piirien valtaa maassa. Äänestäjillä ei ole juuri valinnanvaraa: jo ennen vaalipäivää yli puolet halukkaista ehdokkaista hylättiin. Tuhansista hylätyistä suurin osa edusti uudistusmielisiä tai maltillisia voimia.

Opposition edustajat, toisinajattelijat ja ihmisoikeusaktivistit ovat kehottaneet iranilaisia boikotoimaan äänestystä.

– Ehdokkaat on valittu ennalta, mitään opposition näkökulmia ei hyväksytä ja jopa äänestysvilkkaus on lavastettu. Päivä vaalien jälkeen lupaukset lisävapauksista unohtuvat, kaikki palaa entiseen ja hallinto väittää, että äänestys antoi sille legitimiteetin, sanoi iranilaissyntyinen ja nykyisin Yhdysvalloissa asuva journalisti ja aktivisti Masih Alinejad.

"Vanhoillisten määrää ei pidä aliarvioida"

Iranin viranomaisten mukaan vaalien äänestysaktiivisuuden odotetaan nousevan "aiempien vaalien tapaan" yli 50 prosenttiin. Ulkopuoliset asiantuntijat uskovat kuitenkin, että todellisuudessa yhä harvempi iranilainen jaksaa tai haluaa äänestää. Kaikkiaan vaaleissa on 57 miljoonaa äänioikeutettua.

Tutkimuslaitos European Council on Foreign Relationsin tutkija Ellie Geranmayeh arvelee, että äänestysaktiivisuus laskee erityisesti kaupungeissa, koska ihmisillä ei ole todellista valinnanvaraa ehdokkaista.

– Toisaalta vanhoillisten voimien kannattajien odotetaan äänestävän, eikä heidän määräänsä pidä aliarvioida. Heitä pistävät liikkeelle myös viime aikojen tapahtumat, kuten (iranilaiskenraali Qassem) Suleimanin surmaaminen, Geranmayeh sanoi.

Protesteja murskattu voimalla

Suleiman kuoli Yhdysvaltojen ilmaiskussa Irakin puolella tammikuussa. Kenraalin tappaminen ajoi vanhat viholliset jälleen lähes sodan partaalle.

Salamurha kirvoitti laajoja Yhdysvaltojen vastaisia mielenosoituksia Iranissa. Ne kuitenkin kääntyivät pian maan omaa hallintoa vastaan, kun kävi ilmi, että johtajien päinvastaisista väitteistä huolimatta Iran oli ampunut alas Teheranista matkaan lähteneen ukrainalaisen matkustajakoneen. Suuri osa kuolonuhreista oli iranilaisia.

Maassa kuohui jo viime vuoden marraskuussa, kun polttoaineiden hinnannoususta alkunsa saaneet rajut mielenosoitukset tukahdutettiin väkivalloin. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan ainakin 300 ihmistä kuoli.

Viime kuukausien levottomuuksien lisäksi Iranin talousvaikeudet ovat entisestään syventyneet. Iso syy ovat Yhdysvaltojen palauttamat talouspakotteet.

Ajatollahilla korkein valta

Vaaleissa valitaan edustajat Iranin 290-paikkaiseen parlamenttiin. Se muun muassa laatii lakeja ja hyväksyy budjetin. Ensimmäisiä tuloksia vaaleista odotetaan sunnuntaina.

Korkein päättävä auktoriteetti Iranissa on uskonnollinen johtaja ajatollah Ali Khamenei, joka on jo 80-vuotias. Presidentti Hasan Ruhani on puolestaan vakuuttanut pysyvänsä virassaan ensi vuoden presidentinvaaleihin saakka.