Afganistanissa alkoi osittainen aselepo, sotaa jatkunut 18 vuotta

Afganistanissa on alkanut osittainen aselepo, jonka on määrä kestää viikon. Yhdysvallat ja äärijärjestö Taleban ilmoittivat perjantaina sopineensa "väkivallan vähentämisestä" lauantaista alkaen. Osapuolet aikovat allekirjoittaa rauhaan tähtäävän sopimuksen 29. helmikuuta.

Yhdysvallat on neuvotellut Talebanin kanssa yli vuoden. Tavoitteena on ollut amerikkalaisjoukkojen vetäminen Afganistanista. Vastineeksi Yhdysvallat haluaa Talebanilta turvallisuustakuut ja lupauksen rauhanneuvotteluista Afganistanin hallituksen kanssa.

Afganistanilaiset toivovat, että perjantainen ilmoitus merkitsisi historiallista käännettä yli 18 vuotta kestäneen sodan lopettamiseksi.

– 15 vuoteen ihmiset eivät ole voineet matkustaa turvallisesti maanteillä. Taleban pysäyttää heitä, tappaa ja sieppaa, suosittu runoilija Ramin Mazhar kommentoi uutistoimisto AFP:lle.

Jos aselepo pitää, runoilija kaavailee matkustavansa maan koilliskolkkaan alueelle, joka tähän asti on ollut pääsemättömissä.

Sotimisessa kuoli viime vuonna YK:n mukaan 3 400 siviiliä ja haavoittui 7 000. Väkivaltaisuuksissa on näin ollen kuollut tai haavoittunut yli 10 000 ihmistä kuutena peräkkäisenä vuotena.

– Juuri kukaan siviili ei ole välttynyt jatkuvan väkivallan vaikutuksilta, YK:n avustusoperaation UNAMA:n johtaja Tadamichi Yamamoto sanoi.

Yhdysvalloilla on tällä haavaa Afganistanissa 12 000–13 000 sotilasta. Yhdysvaltain sotilaita on ollut maassa yli 18 vuotta. Sinä aikana on kuollut noin 2 400 amerikkalaissotilasta ja arviolta kymmeniätuhansia afgaanisotilaita, Talebanin taistelijoita ja afganistanilaisia siviilejä.