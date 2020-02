"Hotellin portit ovat suljettuina, ja niitä vartioivat poliisit" – Teneriffalla parisenkymmentä suomalaismatkailijaa karanteeniin kahdeksi viikoksi

Suomalainen Lena Smeds-Furu kertoo saaneensa tiedon hotellinsa karanteenista Teneriffalla tiistaiaamuna, kun oli lähdössä miehensä kanssa kävelylle.

– Huoneen oven ali oli työnnetty paperi, jossa luki, että ette saa lähteä ulos, pitää pysyä huoneessa. Vähän myöhemmin saimme respasta tiedon, että aamiaista saa käydä syömässä, mutta esimerkiksi karanteenin kestosta ei ole saatu lisätietoa koko päivänä, Smeds-Furu kertoi STT:lle puhelimitse tiistaina iltapäivällä.

– Myöhemmin päivällä olemme saaneet luvan käydä hotellin piha-alueella, mutta portit ovat suljettuina ja niitä vartioivat poliisit.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Teneriffan Costa Adeje Palace -hotelli määrättiin karanteeniin sen jälkeen, kun hotellin italialaisella asiakkaalla oli todettu koronavirustartunta.

Hotellissa on nyt jumissa yhteensä tuhatkunta asiakasta. Smeds-Furun mukaan hotellin asukkaiden ilmapiiri oli ainakin vielä tiistaina rauhallinen.

– Tosin sen on huomannut, että joitakin ärsyttää, että meille ei ole tiedotettu jatkosta mitään. Tänään päivällä ei saatu myöskään ruokaa, sillä toistaiseksi hotelliin ei ole saanut tuoda ruokaa.

Pietarsaarelainen Smeds-Furu sanoo, että he miehensä kanssa yllättyivät tilanteesta, mutta peloissaan he eivät ole olleet.

– Nyt on vain pakko odottaa ja ottaa rauhallisesti.

Lisäkulujen korvaus auki

Hotelliin jumittuminen on pariskunnalle sikäli ongelma, että työvelvoitteet odottavat kumpaakin pian kotimaassa.

– Tarkoituksena on ollut lentää kotiin lauantaina ja mennä töihin ensi maanantaina.

Hotellilla on hänen tietojensa mukaan muitakin suomalaisia, mutta Smeds-Furu ei ole ollut puheissa heidän kanssaan.

– Pääosin hotellin asiakkaat vaikuttavat olevan brittejä ja saksalaisia. Suuri osa karanteeniin joutuneista on eläkeläisiä tai keski-ikäisiä, lapsia on joukossa melko vähän.

Hotellissa on ainakin 20 suomalaismatkailijaa, joista 16 on Aurinkomatkojen asiakkaita ja neljä TUIn.

Smeds-Furu ja hänen miehensä eivät ole Espanjan Kanarialla pakettimatkalla, vaan ovat järjestäneet Teneriffan-matkansa ja majoituksen itse. Tästäkään syystä heillä ei ollut vielä tiistaina käsitystä siitä, korvaako joku taho heille karanteenista aiheutuvia lisäkuluja.

Eristyksissä olevien suomalaisten matkailijoiden karanteeni kestää kaksi viikkoa, kertoi Aurinkomatkojen viestintävastaava Mari Kanerva STT:lle. Matkailijat saavat liikkua vapaasti hotellin alueella, ja hotelli järjestää Kanervan mukaan heille ruokailun.

Kanerva kertoi olleensa yhteydessä hotellin suomalaisiin matkailijoihin, jotka ovat pääosin suhtautuneet tilanteeseen rauhallisesti.

Matkojen peruutus- ja siirtoehdot ovat ennallaan, kerrotaan matkatoimistoista

Jos kalenterissa häämöttää matka Teneriffalle, mutta matkakuume on vaihtunut koronaviruspelkoon, matkan perumiseen tai siirtoon pätevät normaalit sopimusehdot. Sekä TUIlta että Aurinkomatkoilta kerrotaan STT:lle, että yhtiöt seuraavat ulkoministeriön matkustustiedotetta. Tiistai-iltana ulkoministeriö ei suositellut välttämään Espanjaan tai Teneriffalle matkustamista vaan neuvoi noudattamaan kohteessa tavanomaista varovaisuutta.

Kummastakaan yhtiöstä ei toistaiseksi oteta kantaa siihen, miten ehdot muuttuisivat, jos ulkoministeriö muuttaisi ohjeistustaan.

Teneriffalla ilmi tulleen koronavirustapauksen vuoksi ainakin 20 suomalaismatkailijaa on suljetussa Costa Adeje Palace -hotellissa. Aurinkomatkojen suomalaisia asiakkaita hotellissa on 16 ja TUIn 4, minkä lisäksi hotellissa majailee ainakin joitakuita itsenäisesti matkansa varanneita. Yhteensä hotellissa on tuhatkunta asiakasta.

– Toki jos siihen hotelliin on buukattu matka, me järjestämme sitten toisen majoituksen, kertoo Laura Aaltonen TUIn viestinnästä.

Aaltosen ja Finnairin viestinnän Johanna Joutsiniemen mukaan hotellissa majailevat ihmiset saavat liikkua hotellin alueella vapaasti. Muonituksesta huolehtii hotelli.

Siihen, kuka lopulta maksaa muonituksen ja suunniteltua pidemmäksi venyneen majoituksen, Aaltonen ja Joutsiniemi eivät osaa vastata.

– Tätä ei ole vielä päästy pohtimaan. Sitten kun ollaan pidemmällä ja matkustajat pääsevät kotimatkalle, on aika katsoa vastuuta ja kustannuksia, Joutsiniemi sanoo.

Espanjalaislehti: Kyseessä on toinen Kanariansaarilta löytynyt tartunta

Kanariansaarten aluejohtaja Angel Victor Torres vahvisti tiistaina aamulla, että italialaisella turistilla on todettu koronavirus Teneriffalla. Tartunnan saanut on mediatietojen mukaan italialainen lääkäri, joka oli matkustanut Kanarialle Italian virusalueelta.

Espanjalaisen El Espanol -lehden mukaan italialaismiehen ensimmäinen, positiivinen koronavirustulos vahvistui tiistaina. Toisen testin tulokset varmistuvat keskiviikkona sen jälkeen kun ne on tutkittu Madridissa.

Espanolin mukaan kyseessä on toinen Kanariansaarilta löytynyt tartunta. Ensimmäinen oli La Gomeraan matkustaneella saksalaisturistilla.

Karanteenihotellissa lähes 470 huonetta

Uutistoimisto AFP oli saanut haltuunsa viestin, jonka hotelli oli aikaisemmin toimittanut asiakkailleen.

– Valitettavasti meidän on kerrottava teille, että hotelli on suljettu terveydellisistä syistä. Teidän on pysyttävä huoneissanne, kunnes terveysviranomaiset antavat luvan lähteä, viestissä kerrottiin espanjaksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Hotellissa on sen verkkosivujen mukaan 467 huonetta, neljä uima-allasta ja kaksi poreallasta.

Espanja on toistuvasti ilmoittanut, ettei aio tiukentaa maahanpääsyä. Terveysviranomaisten edustajan Fernando Simonin mukaan mikään ei tällä hetkellä tue olettamusta, että tiukalla kontrollilla edes pystyttäisiin estämään taudin leviäminen.