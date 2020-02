Roomassa arki rullaa koronaviruksesta huolimatta

Pohjois-Italiassa leviävästä koronavirusepidemiasta ei ole Rooman kaduilla merkkiäkään. Turistien suosimalla Piazza del Popolo -aukiolla hengityssuojaimilla kasvonsa peittäneet ihmiset voi puolessa tunnissa laskea yhden käden sormilla, vaikka lähettyvillä oleva apteekki ilmoittaakin ikkunassaan sekä suojainten että käsidesin loppuneen.

Töihin matkalla olevan Tatiana Coccian mielestä maan lehdistö on lietsonut koronaviruspaniikkia tarpeettomasti.

– Tilannetta ei pidä aliarvioida, mutta ei myöskään liioitella. On järjetöntä, että ihmiset ovat alkaneet hamstrata kotiin ruokaa, ihan kuin olisi toinen maailmansota, Coccia puuskahtaa.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen moitti maanantaina italialaisviranomaisia ylimitoitetuista liikkumisrajoituksista, uutisoi Yle. Kymmenkunta Lombardian alueen kaupunkia on ollut koronavirustartuntojen vuoksi eristyksissä viikonlopusta lähtien. Roomassa Pohjois-Italian tiukat karanteenitoimet saavat kuitenkin ymmärrystä.

– Minusta viranomaiset olisivat voineet tehdä enemmän jo aikaisemmin. Jos virus leviää Roomaan tilanne on vakava. Täällä on miljoonien asukkaiden lisäksi paljon turisteja, Coccia sanoo.

Viranomaiset ovat toimineet oikein myös Piazza del Popolo -aukiolla koiraansa ulkoiluttavan Alessandro Franchin mukaan.

– Enemmänkin voisi tehdä niin, että tartunnat saadaan eristettyä. Itse pesen käsiäni useammin kuin ennen, mutta muuten en ole muuttanut arkeani, Franchi sanoo.

Stop hysterialle

Myös italialaisviranomaiset pyrkivät tiistaina rauhoittelemaan paikoitellen hysteriaksi kasvanutta tartuntapelkoa ja ampumaan alas katteettomia huhuja uusista rajoitustoimista.

– Sadasta sairastuneesta 80 paranee itsestään, 15 saa vakavia mutta hoidettavissa olevia oireita, ja vain viisi prosenttia kuolee. Kaikilla menehtyneillä on ollut ennestään vakavia terveysongelmia, Italian hallituksen ja Maailman terveysjärjestön WHO:n välisistä suhteista vastaava Walter Ricciardi sanoi Roomassa pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Pääministeri Giuseppe Conte puolestaan päätti ottaa eri aluehallintojen määräämät, vaihtelevat rajoitustoimet valtion ohjaukseen.

– Käyttöön otettavat toimet pitää koordinoida, kukaan ei voi toimia omin päin. Muuten seurauksena on kaaos kansallisella tasolla. Lisäksi kaikkien rajoitusten pitää olla asianmukaisia ja oikeissa mittasuhteissa, Conte sanoi.

Miksi juuri Italia?

Italiassa oli tiistai-iltapäivään mennessä ilmennyt 288 koronavirustartuntaa. Kuolonuhreja on yhteensä seitsemän. Tiistaina tartuntoja todettiin ensimmäistä kertaa myös Toscanassa ja Sisiliassa, ja Italian ulkopuolella Teneriffalla, Itävallassa ja Kroatiassa.

Syitä siihen, miksi tartunnat ovat lähteneet leviämään erityisen ärhäkästi juuri Italiassa, arvioidaan olevan useita. La Repubblica -lehden mukaan mahdollisia tartuntoja on yksinkertaisesti etsitty tiheämmällä kammalla kuin muissa maissa. Italiassa on myös kritisoitu taannoista päätöstä kieltää suorat Kiinan-lennot, mutta samalla sallia Kiinasta saapuminen kiertoteitä pitkin. Valvonnassa olleiden aukkojen seurauksena Italian ensimmäisen tartuttajan löytäminen on osoittautunut lähes mahdottomaksi.