Muotiguru Peter Nygård jättää tehtävänsä omien yhtiöidensä johdossa

Muotimogulijättää tehtävänsä yritysryppäänsä hallituksen puheenjohtajana, kertoo muun muassa New York Post. Nygårdia vastaan on nostettu joukkokanne seksuaalirikoksista, muun muassa raiskauksista.

– Tuhansien Nygårdin työntekijöiden, jälleenmyyjien, uskollisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden hyvinvointi on nyt asetettava etusijalle. Siksi Peter Nygård on tehnyt päätöksen jättää tehtävänsä, tiedotteessa sanottiin lehden mukaan.

Samalla Nygård kiitti yhtiöidensä työntekijöitä uskollisesta työstä.

Nygårdin mukaan koko jupakan takana on hänen Bahaman-naapurinsa Louis Bacon, jonka kanssa Nygård on riidellyt jo vuosikausia. Muotigurun mukaan Bacon on maksanut naisille, jotta nämä syyttäisivät Nygårdia.

Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI ratsasi tiistaina Nygårdin liiketiloja sekä New Yorkissa että Kaliforniassa.

Nygårdin väistymisestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.