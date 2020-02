Koronavirus jatkaa leviämistään Euroopassa – uusia tartuntoja löydetty Virosta ja Tanskasta

Koronavirus on levinnyt jälleen uusiin Euroopan maihin.

Virossa on todettu ensimmäinen koronavirustartunta, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Virossa asuva Iranin kansalainen oli matkustanut bussilla Latvian Riiasta Viroon keskiviikkona. Hän on tällä hetkellä hoidettavana ja eristettynä tallinnalaisessa sairaalassa. Viranomaiset yrittävät jäljittää miehen kanssa samassa bussissa matkustaneita. Hän oli matkustanut Lux Express yhtiön bussilla Riikasta Tallinnaan, lennettyään ensin Iranista Turkin kautta Latviaan.

Myös Tanskasta on löydetty ensimmäinen koronavirus. Tanskan viranomaisten mukaan koronaviruksesta sairastunut tanskalaismies oli ollut lomalla Pohjois-Italiassa.

Uuden koronaviruksen tartuntamäärät ovat viime päivinä kääntyneet nousuun useissa maissa Kiinan ulkopuolella.

Italiassa koronavirus on viime päivinä levinnyt ripeimmin Euroopassa. La Repubblica -lehden mukaan tartunnan saaneita olisi maassa nyt yhteensä noin 450. Nousua keskiviikkona kerrottuihin tapauksiin on vajaat sata kappaletta. Viruksen seurauksena on kuollut yhteensä 12 ihmistä.

Samaan aikaan kun virus on jatkanut leviämästään muualla, Kiinassa on raportoitu alhaisin koronaviruskuolemien määrä yli kuukauteen. Kiinan viranomaiset kertoivat varhain torstaina 29 uudesta koronaviruskuolemasta. Kiinassa on noin kahden kuukauden aikana kuollut viruksen seurauksena yhteensä ainakin 2 700 ihmistä.

Uusia tartuntoja kerrotaan olevan noin 430 eli hieman enemmän kuin keskiviikkona. Sairastuneita on maan viranomaisten mukaan nyt yhteensä yli 78 000.

Maailmanlaajuisesti tartuntoja on todettu noin 82 000.

Japani saa kritiikkiä risteilyalus Princess Diamondin eristyksen huolimattomasta hoidosta

Japanissa pääministeri Shinzo Abe on määrännyt kaikki maan perus- ja toisen asteen koulut suljettavaksi kuukauden ajaksi ensi viikosta lähtien koronaviruksen vuoksi.

Osittain samalle ajalle osuu myös koululaisten kevätloma, joka tyypillisesti päättyy huhtikuun alussa.

Japan Times -lehden mukaan Japanissa on todettu 200 koronavirustartuntaa.

Lisäksi maassa on todettu yli 700 risteilyalus Princess Diamondiin liittyvää koronavirustartuntaa. Alus on ollut eristyksissä Jokohaman satamassa helmikuun alusta.

Neljä laivalla viruksen saanutta on kuollut virukseen.

Laivalta on evakuoitu jo aiemmin matkustajat. Terveet matkustajat on lennätetty takaisin kotimaihinsa, kun taas virukseen sairastuneet ovat jääneet eristyksiin ja sairaalahoitoon Japaniin.

Tänään alukselta on aloitettu myös 240 miehistön jäsenen evakuointi.

Japani on saanut kritiikkiä siitä, miten se on hoitanut Diamond Princessin eristyksen. Satoja matkustajia päästettiin lähtemään alukselta 14 päivän karanteenin jälkeen, mutta useilta heistä löydettiin myöhemmin koronavirustartunta.

Japani on myöntänyt, että osa aluksen matkustajista päästettiin lähtemään eristyksistä liian aikaisin ja ilman, että eristyksen aikana olisi tehty heille tarvittavia varmistustestejä.