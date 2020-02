Kreikka on lisännyt rajavalvontaansa, kertovat viranomaislähteet – mediatietojen mukaan Turkki on päättänyt "avata portit" Eurooppaan

Kreikka on lisännyt rajavalvontaansa, kertovat viranomaislähteet AFP:lle. Asiaa uutistoimistolle kommentoineen hallituslähteen mukaan valvontaa on tiukennettu mahdollisimman paljon sekä maa- että merirajoilla. Poliisilähde puolestaan kertoi, että rajavartijoiden määrä on kaksinkertaistettu.

Mediatietojen mukaan Turkki on torstaisessa, presidentti Recep Tayyip Erdoganin koolle kutsumassa hätäkokouksessa päättänyt avata portit Eurooppaan. Uutistoimisto Reutersin lähteen mukaan Turkin poliisia, rannikkovartiostoa ja rajaviranomaisia on ohjeistettu toimimaan niin, että rajanylityksiä ei enää estetä.

Uutistoimisto DHA on kertonut, että noin 300 ihmistä on matkalla Turkin Kreikan-vastaiselle rajalle pyrkiäkseen Eurooppaan. Joukossa on syyrialaisia, iranilaisia, irakilaisia, marokkolaisia ja pakistanilaisia, ja he ovat kertoneet uutistoimistolle lähteneensä kohti rajaa kuultuaan Syyrian Idlibin ilmaiskuissa kuolleista turkkilaissotilaista.

– Nämä määrät eivät ole mitenkään poikkeuksellisia, poliisilähde sanoi.

Toinen ryhmä pyrkii meriteitse Kreikan Lesbos-saarelle. Ryhmässä mukana olevat ihmiset ovat sanoneet DHA:lle lähteneensä matkaan sen jälkeen, kun tieto "avoimien ovien politiikasta" tuli julki. Lesboksen saarella olevan AFP:n toimittajan mukaan saarelle ei ole saapunut runsaasti siirtolaisveneitä. Toimittajan mukaan Lesbokselle on saapunut vain yksi siirtolaisia kuljettanut vene, jonka kyydissä oli 15 ihmistä. AFP ei täsmentynyt, missä ajassa vain yksi vene oli saapunut saarelle.

Tiedot Turkin rajoja koskevasta päätöksestä tulivat julki pian sen jälkeen, kun kymmeniä turkkilaissotilaita kuoli Idlibiin tehdyissä ilmaiskuissa. Turkki on syyttänyt eilisistä iskuista Venäjän tukemaa Syyrian hallintoa.

Järjestö: Turkin kostoiskuissa kuollut lukuisia Syyrian hallinnon sotilaita

Turkki on tehnyt tänään kostoiskuja Syyrian hallinnon joukkoja vastaan, kertoo Syyrian sotaa seuraava järjestö Syrian Observatory of Human Rights. Iskuja tehtiin järjestön mukaan Syyrian hallinnon joukkojen tukikohtiin Syyriassa Idlibin maakunnan eteläisessä ja itäisessä osassa.

Iskuissa on järjestön tietojen mukaan kuollut 16 Syyrian hallinnon sotilasta.

Syyrian hallinto ei toistaiseksi ole kommentoinut tietoja sotilaidensa kuolemista tai kärjistynyttä tilannetta Turkin kanssa.

Sotilasliitto Naton lähettiläät kokoontuvat tänään Turkin pyynnöstä keskustelemaan Syyrian tilanteesta, kerrotaan Naton verkkosivuilla. Kokouksesta ilmoitti Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Turkki pyysi konsultaatiota tilanteesta neljännen artiklan nojalla. Neljäs artikla mahdollistaa jäsenmaiden keskinäiset konsultaatiot silloin, kun jäsenmaan mielestä sen alueellinen koskemattomuus, poliittinen itsenäisyys tai turvallisuus on uhattuna.

Turkki on vaatinut myös kansainvälistä yhteisöä perustamaan lentokieltoalueen Syyriaan Idlibin maakunnan ylle, kertoi Turkin presidentinkanslian edustaja tänään. Turkin mukaan lentokielto on tarpeen, jotta siviilejä voidaan suojella Syyrian hallinnon pommituksilta.

Pelot tilanteen kärjistymisestä entisestään kasvavat

Turkki tukee Idlibin alueella useita kapinallisryhmiä. Turkki ja Syyrian hallinnon joukkoja tukeva Venäjä sopivat vuonna 2018 demilitarisoidun alueen luomisesta Idlibissä. Sopimus on rikkoutunut, kun Syyrian presidentin Bashar al-Assadin joukot ovat ryhtyneet valtaamaan kapinallisten viimeistä suurta linnaketta Idlibiä.

Venäjän puolustusministeriö syytti torstaina Turkkia Syyrian sopimuksen loukkaamisesta tukemalla kapinallisia tykkitulen ja lennokkien avulla. Venäjän mielestä Turkki auttaa "terroristeja" Syyriassa.

Idlibin viimeaikaiset tapahtumat ovat herättäneet huolta tilanteen kiristymisestä entisestään. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vaati torstaina välitöntä tulitaukoa ja ilmaisi huolensa siviilien asemasta.

– Riski yhteenottojen kiihtymiselle kasvaa tunti tunnilta ilman välittömiä toimia, pääsihteerin tiedottaja sanoi lausunnossaan.

Naton pääsihteeri Stoltenberg on kehottanut Syyrian hallintoa ja Venäjää lopettamaan hyökkäyksensä ja noudattamaan kansainvälistä oikeutta sekä tukemaan YK:n pyrkimyksiä rauhanomaiseen ratkaisuun.

Yhdysvallat on puolestaan vaatinut, että Syyrian hallinto ja Venäjä lopettavat "halpamaisen" operaationsa Idlibissä.

– Seisomme Nato-liittolaisemme Turkin rinnalla ja vaadimme välitöntä loppua Assadin hallinnon sekä Venäjän ja Iranin tukemien joukkojen halpamaiselle hyökkäykselle, ulkoministeriön tiedottaja sanoi.

Aiemmin tällä viikolla Lääkärit ilman rajoja -järjestö kertoi pommitusten Idlibissä ja Mareet Misirissä osuneen tiheästi asutuille alueille. Järjestön mukaan pommituksia tehdään siviilikohteisiin ja esimerkiksi sairaaloiden lähelle.

Turkissa on jo nyt noin 3,6 miljoonaa sotaa paennutta syyrialaista

Syyriassa on ollut meneillään suurin joukkopako sen jälkeen, kun sisällissota puhkesi yhdeksän vuotta sitten. YK:n hätäaputoimisto OCHA on kertonut, että noin 900 000 ihmistä on paennut Idlibin taistelujen takia kodeistaan viime kuukausien aikana. Toimiston mukaan heistä noin 170 000 elää taivasalla talvisissa oloissa.

Turkissa on jo nyt noin 3,6 miljoonaa sotaa paennutta syyrialaista. EU ja Turkki solmivat vuonna 2016 pakolaissopimuksen, jonka tarkoituksena on ollut rajoittaa siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden saapumista Turkin kautta Eurooppaan. Vastineeksi EU lupasi Turkille taloudellista tukea, mutta Turkin hallinto on arvostellut EU:ta avun hitaudesta. EU ei Turkin mielestä ole myöskään toiminut riittävästi helpottaakseen kriisiä Iblidissä.