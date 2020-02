Korona peruu konsertteja, jalkapalloa pelataan tyhjille katsomoille – näin viruksen leviämistä yritetään estää

Vahvistettuja koronavirustapauksia on ilmoitettu kymmenistä maista, ja tartuntoja on yhteensä noin 80 000. Mikä tilanne on missäkin päin maailmaa ja millaisin toimin viruksen leviämistä pyritään estämään?

Suomi

– Suomessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä yhdellä ihmisellä on laboratoriokokeella varmistettu koronavirustartunta, joka on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan saatu Milanosta Pohjois-Italiasta. Hyväkuntoinen potilas on sairaalahoidossa Helsingissä.

Viime kuussa Lapissa hoidettiin kiinalaisturistia, joka oli saanut oireita ollessaan matkalla.

Lentoyhtiö Finnair on perunut kaikki lentonsa Manner-Kiinaan talvikauden loppuun asti koronavirustilanteen vuoksi.

Muu Eurooppa ja Venäjä

Italiaa

Noin kymmenen kuntaa maan pohjoisosissa on eristetty, ja lisäksi kouluja on suljettu ja urheilutapahtumia peruttu. Toimet koskettavat kymmeniä miljoonia ihmisiä maan pohjoisosissa.

Maan ulkoministeri Luigi Di Maio on perustellut Italian verrattain suurta tautimäärää sillä, että maa on tehnyt joukkotestauksia, joissa ilmi on tullut tautitapauksia myös oireettomilta ihmisiltä. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Italia tekee liikaa testejä ja saattaa yliraportoida tapausten määrää Maailman terveysjärjestölle.

Saksassa

Hampurissa yliopistosairaalassa koronaviruspositiivisen työntekijän kanssa tekemisissä olleet on niin ikään määrätty kotiin 14 vuorokauden ajaksi.

Maan hallitus on ohjeistanut paikallisviranomaisia päivittämään valmiussuunnitelmansa. Lisäksi hallinto vaatii kaikkia Kiinasta, Etelä-Koreasta, Japanista, Iranista ja Italiasta tulevia antamaan yhteystietonsa, jotta heidän liikkeitään voidaan seurata mahdollisten tartuntojen vuoksi. Odotettavissa on myös päätös siitä, perutaanko Berliinissä järjestettävä kansainvälinen matkailutapahtuma vain päiviä ennen sen alkamista.

Espanjassa

Teneriffalla yksi hotelli asetettiin karanteeniin sen jälkeen kun hotellista löytyi ensimmäinen tartuntatapaus. Negatiivisen testituloksen antaneita matkailijoita on jo päästetty lähtemään.

Jos varmistuu, että tauti on levinnyt Espanjassa paikallisesti, hallitus saattaa ryhtyä lisätoimenpiteisiin, kuten rajoittamaan julkisia kokoontumisia.

Ranskassa

Britanniassa

Sveitsissä

Venäjällä

Tällä viikolla Venäjä neuvoi kansalaisiaan olemaan matkustamatta Italiaan, Iraniin ja Etelä-Koreaan. Perjantaina maa ilmoitti keskeyttävänsä viisumien myöntämisen iranilaisille. Lisäksi matkustamista Etelä-Koreasta Venäjälle on rajoitettu, tosin poikkeuksen muodostavat viralliset delegaatiot.

Lisäksi Venäjä on muun muassa sulkenut Kiinan-vastaisen rajansa, jolla on mittaa yli 4 200 kilometriä.

Valko-Venäjällä

Ministeriön lausunnossa kerrotaan, että ne ihmiset, joiden kanssa opiskelija on ollut tekemisissä maahan saapumisensa jälkeen, on asetettu karanteeniin tartuntatautien sairaalaan pääkaupungissa Minskissä. Ministeriö sanoo myös, että kaikille Italiasta, Iranista ja Etelä-Koreasta saapuville matkustajille tehdään terveystarkastus, jollainen on jo aiemmin alettu tehdä Kiinasta saapuville ihmisille.

Liettuassa

Aasia

Kiinasta

Iranista

Iranin viranomaiset ovat asettaneet maan sisäisiä matkustusrajoituksia ihmisille, joilla on todettu tartunta tai tartuntaepäily. Lisäksi pyhiinvaelluskohteisiin pääsyä on rajoitettu.

Perjantairukoukset monissa kaupungeissa on peruttu. Lisäksi koulujen ja yliopistojen sulkuja on jatkettu.

Kansainväliset asiantuntijat ovat olleet huolissaan Iranin toimista taudin leviämisen hillitsemisessä. Iranin hallinto on kuitenkin vakuuttanut tilanteen olevan parempaan päin.

Etelä-Koreassa

K-popin megatähtiyhtye BTS ilmoitti perjantaina peruvansa neljä huhtikuulle suunniteltua konserttia pääkaupungissa Soulissa. Lisäksi monia urheilutapahtumia on peruttu sekä museoita, ravintoloita ja muita julkisia paikkoja suljettu tartunta-alueilla. Yhdysvallat ja Etelä-Korea ovat myös siirtäneet yhteisiä sotaharjoituksiaan, ja Hyundai Motor on keskeyttänyt toiminnan yhdellä tehtaallaan työntekijän sairastuttua. Tuotanto oli keskeytetty jo aiemmin, koska Kiinan tartuntojen vuoksi osia ei ollut saatavilla.

Irakissa

Lisäksi maa on kieltänyt matkustamisen taudin pahiten koettelemiin maihin sekä niistä Irakiin. Listalla ovat Kiina, Iran, Japani, Etelä-Korea, Thaimaa, Singapore, Italia, Kuwait ja Bahrain. Maan jalkapalloliitto on ilmoittanut, että jalkapallo-ottelut pelataan toistaiseksi tyhjille katsomoille.

Japanin

Japanissa pelätään myöhemmin tänä vuonna järjestettävien olympialaisten puolesta.

Hongkongissa

Pakistan

Pakistan on keskeyttänyt kaikki lennot Iraniin ja sulkenut myös maarajan. Sen sijaan lennot Kiinaan ja Afganistaniin kulkevat edelleen, ja myös maaraja molempiin on edelleen auki.

Karachissa viranomaiset pyrkivät tarkastamaan ainakin 1 500 viime aikoina Iranissa matkustanutta ihmistä. Monin paikoin kouluja on suljettu, ja lisäksi lähellä Iranin rajaa Iranista palaavia pyhiinvaeltajia on asetettu karanteeniin.

Singaporessa

Amerikat

Yhdysvalloissa

Presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona harkitsevansa Italiaan ja Etelä-Koreaan kohdistuvia matkustusrajoitteita. Kiinasta kahden viikon sisällä tulleita ulkomaalaisia ei päästetä maahan, ja Trump on arvioinut, että muita maita saatetaan lisätä listaan. Maassa on myös harkittu suurtapahtumien perumista, ja kouluja ja yrityksiä on opastettu kehittämään etäopiskelun ja -työnteon mahdollisuuksia. Ulkoministeriö on päivittänyt matkustusohjettaan Etelä-Koreaan ja pyytää kansalaisia harkitsemaan uudelleen maahan matkustamista.

Jotkut Yhdysvaltain päättäjät ovat arvostelleet hallintoa kriisin vähättelystä ja vastatoimien riittämättömistä resursseista.

Brasiliasta

Afrikka

Nigeria

Afrikan väkirikkainta maata Nigeriaa pidetään erityisen haavoittuvana tartunnoille, sillä terveydenhoito on heikoissa kantimissa ja kansa asuu tiheästi. Viranomaiset ovat kuitenkin vakuuttaneet, että valmiudet ovat riittävällä tasolla. Maahan on järjestetty karanteenikeskuksia, kolme laboratoriota pystyy diagnosoimaan viruksen, ja terveysviranomaiset jakavat tietoa toisilleen päivittäin.

Egyptissä

Australia ja Uusi-Seelanti

Australiassa

Uuden-Seelannin

Potilas on tiettävästi nainen ja Uuden-Seelannin kansalainen.

Viranomaiset ovat tarjoutuneet avuksi potilaan kanssa samalla lennolla olleille, jos huoli tartunnasta herää. Viranomaisten mukaan tilanne on kuitenkin hyvin hallinnassa ja riski taudin leviämisestä laajalle on edelleen matala.

Terveysministeriö kertoi maan asettavan tiukkoja matkustusrajoituksia Iranista saapuville ihmisille. Vastaavia toimia on jo otettu käyttöön Kiinasta tuleville.