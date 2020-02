WHO nosti koronaviruksen globaalia riskiluokitusta

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO on nostanut koronaviruksen leviämisen globaalia riskiluokitusta. Riski on nyt hyvin korkea.

WHO:n mukaan tapauksien määrän jatkuva kasvu ja viruksen leviäminen uusiin maihin lisäävät huolta. Uuden koronaviruksen on maailmanlaajuisesti saanut ainakin 80 000 ihmistä.