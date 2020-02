Pariisin keskustassa suurpalo, Gare de Lyon -rautatieasema evakuoitu

Pariisissa Gare de Lyon -rautatieasema on evakuoitu. LEHTIKUVA/AFP

Pariisin keskustassa on suuri tulipalo, ja yksi kaupungin päärautatieasemista, Gare de Lyon, on evakuoitu. Poliisi on kehottanut välttämään aluetta, jotta pelastushenkilöstö voi tehdä työtään.

Tietoa mahdollisista uhreista tai palon tarkemmista yksityiskohdista ei heti ollut käytettävissä.