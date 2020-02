Boris Johnson naimisiin ja jälleen isäksi – pääministerin tuleva vaimo on vain viisi vuotta hänen vanhinta tytärtään vanhempi

Britannian pääministeri Boris Johnson, 55, on kihlautunut naisystävänsä Carrie Symondsin, 31, kanssa, kertoi parin tiedottaja lauantaina. Symonds odottaa myös lasta, jonka on määrä syntyä alkukesästä.

Lapsi on parin ensimmäinen, mutta Johnsonin kuudes. Johnson on ollut kaksi kertaa naimisissa, ja erosi edellisestä vaimostaan Marina Wheeleristä vuonna 2018. Pari ehti olla yhdessä 26 vuotta. Symondsin kanssa Johnson alkoi heilastella viime vuoden alkupuolella.

Wheeler ja Johnson pääsivät aikaisemmin tässä kuussa sopuun eronsa taloudellisista yksityiskohdista.

Pääministerillä on neljä lasta toisen vaimonsa kanssa ja viides lapsi avioliiton ulkopuolisesta suhteesta. Johnsonin vanhin tytär hänen avioliitostaan Wheelerin kanssa on vain viisi vuotta nuorempi kuin hänen tuleva vaimonsa. Johnsonilla on huhuttu olevan toinenkin avioliiton ulkopuolinen lapsi, mutta hän ei ole koskaan vahvistanut asiaa.

Mikäli Johnson menee naimisiin vielä pääministerinä ollessaan, hänestä tulee ensimmäinen Britannian pääministeri 250 vuoteen, joka niin tekee. Symondsin kanssa hän on jo tehnyt historiaa, sillä pari on Britannian historian ensimmäinen pääministeriavopari.

Edellisen kerran Britannian pääministerin perheeseen on syntynyt vauva vuonna 2010, kun silloinen pääministeri David Cameron sai tyttären.