Irlannissa ja Luxemburgissa ensimmäiset koronavirustartunnat

Koronavirus on saavuttanut Euroopassa jälleen uusia maita. Irlanti ja Luxemburg kertoivat lauantaina ensimmäisistä koronavirustartunnoistaan. Molemmissa tapauksissa tartunnan saanut henkilö oli palannut Italiasta.

Australia on puolestaan kertonut ensimmäisestä virukseen kuolleesta. Kyseessä on 78-vuotias mies, joka oli Japanissa karanteeniin joutuneella Diamond Princess -risteilijällä. Hän kuoli sairaalassa Perthissä Länsi-Australiassa. Miehen 79-vuotias vaimo on myös saanut tartunnan, ja hän on yhä sairaalassa.