Mediatiedot: Amy Klobuchar jättäytyy pois demokraattien presidenttiehdokaskisasta

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkinyt senaattori Amy Klobuchar jättää kampanjansa kesken, kertovat useat kansainväliset mediat.

Esimerkiksi CNN:lle asiasta kertoo lähde kampanjasta. CNN:n mukaan Klobuchar tukee kisassa nyt entistä varapresidenttiä Joe Bidenia.

Viikonvaihteessa kisasta jättäytyi ulos ex-pormestari Pete Buttigieg. Hän oli ensimmäinen kärkipään ehdokas, joka luopui demokraattipuolueen presidenttikisasta esivaalien aikana. Buttigieg ilmoitti sunnuntai-iltana Yhdysvaltojen aikaa jättävänsä kisan kesken.

– Tänään on totuuden hetki. Totuus on se, että ehdokkuutemme polku on kaventunut ja päättynyt. Tässä vaiheessa kisaa paras tapa pitää kiinni tavoitteistamme ja ihanteistamme on astua sivuun ja auttaa puoluettamme ja maatamme tulemaan yhteenm, Buttigieg sanoi kotikaupungissaan South Bendissä Indianassa pitämässään tilaisuudessa.

– Meillä on velvollisuus tunnistaa vaikutukset, jotka kisassa pysymisellä voisi olla. Tavoitteemme on aina ollut auttaa amerikkalaisia yhdistymään Donald Trumpin kukistamiseksi.

Buttigieg, 38, teki historiaa olemalla Yhdysvaltain historian ensimmäinen avoimesti homoseksuaali suuren puolueen presidenttikandidaatti.