Miksi Turkki avasi rajansa ja mitä maa EU:lta oikeastaan haluaa?

Turkin ja Kreikan rajoille on nyt pakkautunut ainakin tuhansia ihmisiä, ja asia on saanut EU:n kriisitilaan. LEHTIKUVA / AFP

Turkki avasi viime viikolla rajansa EU-alueelle, mikä on aiheuttanut Eurooppaan viime päivinä kaaoksen. Turkki on kertonut motiivikseen muun muassa sen, että maa ei voi enää yksin kantaa vastuuta pakolaisista. Maa on ilmaissut myös turhautumisensa siihen, että EU ja muut länsimaat eivät ole osallistuneet tarpeeksi Syyrian Idlibin kriisin ratkaisuun.