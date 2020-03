Suomen ulkoministeriö kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista Pohjois-Italiaan, Finnair peruu kuukaudeksi lentonsa Milanoon

Ulkoministeriö on päivittänyt Italiaa koskevaa matkustustiedotettaan. Nyt ministeriö kehottaa suomalaisia välttämään tarpeetonta matkustamista Emilia-Romagnan, Lombardian, Piemonten ja Veneton alueille.

Koronavirusepidemian tilanne on ulkoministeriön mukaan muuttunut viime päivinä ja tartuntariski on suurentunut mainituilla alueilla. Myös muilla alueilla on todettu tartuntatapauksia.

Ministeriö muistuttaa myös, että Italian viranomaiset ovat viruksen leviämisen ehkäisemiseksi ottaneet käyttöön muun muassa liikkumista rajoittavia erityistoimia. Lisäksi tapahtumia on peruttu ja julkisia kokoontumisia kehotetaan välttämään.

Finnair peruu lentonsa Milanoon lähes kuukauden ajaksi

Finnair peruu lentonsa Milanoon 9.3.–7.4. Pohjois-Italiassa leviävän koronaviruksen takia. Huomisesta sunnuntaihin yhtiö lentää Milanoon kerran päivässä kotiuttaakseen asiakkaitaan.

Finnairin viestinnästä kerrotaan, että lennon peruutusajalle varanneet matkustajat voivat veloituksetta siirtää matkustuspäiväänsä tai saada lentolipun hinnan takaisin.

Finnairin päätöstä edelsi ulkoministeriön tekemä muutos matkustustiedotteessa. Milano sijaitsee Lombardian alueella.