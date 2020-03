Koronaviruspelko on saanut australialaiset hamstraamaan vessapaperia niin hurjasti, että se on monin paikoin täysin loppunut. LEHTIKUVA/AFP

Australialainen NT News -sanomalehti on tehnyt todellista palvelujournalismia, sillä se painatti numeron, jossa on useita täysin puhtaan valkoisia sivuja. Koronaviruspelko on näet saanut australialaiset hamstraamaan vessapaperia niin hurjasti, että se on monin paikoin täysin loppunut.