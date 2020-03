Italiassa eristettiin 15 miljoonaa ihmistä eli neljännes asukkaista – WHO kehui toimenpidettä

Viisitoista miljoonaa italialaista eli neljännes maan asukkaista oli sunnuntaina eristyksissä sen jälkeen, kun maan hallitus oli päättänyt uusista, rajuista toimista uuden koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Ihmisten liikkumista rajoitetaan laajoilla alueilla, joihin kuuluvat esimerkiksi Milano ja Venetsia. Hallitus päätti eristää koko Lombardian alueen Milanon ympärillä sekä ainakin osia Venetsian, Parman ja Riminin seuduista koronaviruksen vuoksi. Alustavan suunnitelman mukaan ihmisten liikkumista alueilla rajoitettaisiin ankarasti 3. huhtikuuta saakka.

Esimerkiksi museot, kuntosalit ja yökerhot on määrä sulkea eristykseen määrätyillä alueilla. Ravintolat saavat olla auki, mutta ihmisten täytyy istua vähintään metrin päässä toisistaan. Ihmisiä kehotettiin pysymään mahdollisimman paljon kotona.

Lentokoneet ja junat kulkevat edelleen, mutta pääsy eristysalueelle ja sieltä pois on sallittua vain työsyistä tai hätätapauksissa. Häät ja hautajaiset on määrätty peruttavaksi, samoin uskonnolliset ja kulttuuritapahtumat.

Lisäksi Italiassa aiotaan sulkea maanlaajuisesti elokuvateattereita, teattereita ja muita yleisötilaisuuksien paikkoja koronaviruksen leviämisen takia. Sulkemiset ovat osa hallituksen toimia, jotka pääministeri Giuseppe Conte allekirjoitti varhain sunnuntaina.

BBC:n mukaan sääntöjen rikkomisesta voidaan tuomita jopa kolmeen kuukauteen vankeutta.

Korona-alueilla vierailevien ihmisten sallitaan vielä palata koteihinsa. Lisäksi rajat Itävaltaan, Sveitsiin ja Sloveniaan pysyvät auki.

WHO kehui Italian toimia

Maailman terveysjärjestö (WHO) ylisti sunnuntaina Italian toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Toimet osuvat erityisesti maan pohjoisosaan, joka on Italian talouden veturi. WHO kehui Italian "aitoja uhrauksia" epidemian hillitsemiseksi.

Sen sijaan Tshekin pääministerille Andrej Babisille toimet eivät riittäneet. Hän vaati Italiaa vielä kieltämään kansalaisiltaan ulkomaille matkustamisen.

"Meillä on käsissämme hätätila"

Koronavirus on koetellut Euroopan maista kovimmin juuri Italiaa. Maa on kertonut yli 350 ihmisen kuolleen virukseen ja yli 7 000:n saaneen tartunnan viimeisten kahden viikon aikana.

Milano on Italian talouskeskus, ja siellä asuu noin 1,4 miljoonaa ihmistä. Koko Lombardian alueen väkiluku on 10 miljoonaa. Venetsian, Parman ja Riminin yhteenlaskettu väkiluku on puolestaan noin 540 000.

New York Timesin (NYT) mukaan Italian toimet ovat järeimpiä koronaviruksen torjumiseksi asetettuja rajoituksia Kiinan ulkopuolella.

– Meillä on käsissämme hätätila, kansallinen hätätila, pääministeri Conte sanoi lehden mukaan medialle aamuyöllä.

NYT:n mukaan Italia on valmis uhraamaan maan taloudellisesti tärkeän pohjoisen lyhytaikaisesti, jotta alueella olisi mahdollisuus säästyä viruksen pitkäaikaisilta vaikutuksilta.

Italia on jo aiemmin asettanut karanteeniin joitakin alueita maan pohjoisosassa, mutta niiden piirissä on ollut vain noin 50 000 ihmistä.

Tähän asti koronavirus on piinannut lähinnä Italian pohjoisosia. Maan hallitus pelkää viruksen iskevän kovaa myös köyhempään Etelä-Italiaan, jossa terveydenhuolto ei ole yhtä hyvällä tolalla.