EU rakentaa Afrikka-suhdettaan viiden kumppanuuden varaan – komissaari Urpilainen arvioi, että maahanmuutto on kysymyksistä vaikein

EU-komissio julkistaa maanantaina uuden Afrikka-strategiansa, jossa näkyy suomalainen kädenjälki. Strategian laadintaa nimittäin johtaa EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava suomalaiskomissaari Jutta Urpilainen.

Afrikka-suhteet ovat vieneet Urpilaisen alkukaudesta leijonanosan. Jo heti kuudentena työpäivänään joulukuussa Urpilainen matkusti työmatkalle Etiopiaan yhdessä komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa.

Viime aikoina Urpilainen on vieraillut esimerkiksi Mauritaniassa, Burkina Fasossa sekä uudelleen Etiopiassa.

Uuden strategian julkistamisen alla hän vastasi etukäteen suomalaismedian kysymyksiin.

Miksi EU tarvitsee uuden Afrikka-strategian?

Urpilainen summaa, että geopoliittinen kilpailu, väestönkehitys ja megatrendit haastavat EU:ta määrittelemään uudestaan suhdetta naapurimantereeseen.

Afrikassa on 54 maata ja yhteensä yli miljardi ihmistä. Väestö on varsin nuorta. Urpilaisen mukaan kymmenen vuoden kuluttua Afrikassa on 700 miljoonaa työikäistä ihmistä, kun taas koko Euroopassa on yhteensä noin 500 miljoonaa ihmistä.

EU:n edellinen kokonaisvaltainen Afrikka-strategia on kolmentoista vuoden takaa.

– Jos katsotaan, mitä maailmassa on tapahtunut sen jälkeen, niin voi sanoa, että aika monia isoja muutoksia. Maailma on hyvin erinäköinen kuin silloin, Urpilainen pohtii.

Yksi iso muutos on ollut suurvaltojen välillä lisääntynyt kilpailu ja yhteisiin sääntöihin perustuvan, moninkeskisen yhteistyön horjuminen.

Suurvaltojen läsnäolon Afrikassa pystyy Urpilaisen mukaan aistimaan selkeästi. Vaikka Kiinan aktiivisuudesta Afrikassa on puhuttu viime vuosina paljon, Urpilainen muistuttaa, että Eurooppa on edelleen investoinneissa mitattuna suurin toimija Afrikassa.

– Olemme edelleenkin keskeisin toimija Afrikassa, me olemme suurin investoija, Urpilainen sanoo.

Paperille kirjattu Afrikka-strategia on tarpeellinen, koska sen avulla EU voi näyttää, millaista naapurisuhdetta se hakee tulevaisuudessa. Urpilaisen mukaan tavoitteena on, ettei EU:ssa olisi 27 erilaista strategiaa, vaan yhtenäisempi linja Afrikka-politiikkaan.

Strategialla komissio pyrkiikin ohjailemaan jäsenmaiden omia Afrikka-strategioita. Sellaista on valmistelemassa muun muassa Suomi.

Mitä tarkoittaa kokonaisvaltainen kumppanuus?

Urpilaisen mukaan EU tarjoaa Afrikalle kokonaisvaltaista kumppanuutta, mikä tarkoittaa sitä, että yhteistyö ulottuu laajemmalle kuin vain taloudellisiin suhteisiin. EU:n tavoitteena ei siis pelkästään ole vain lisätä investointeja, vaan tukea esimerkiksi peruspalvelujen tarjontaa Afrikan maissa.

Urpilainen nostaa esimerkiksi koulutuksen, joka on tärkeää, jotta osaavan työvoiman määrää pystytään lisäämään.

EU:n Afrikka-strategia rakentuu viiden kumppanuuden varaan. Ensimmäisenä on vihreä siirtymä ja energia, toisena digitalisoituminen, kolmantena kestävä kasvu ja työt, neljäntenä rauha ja hallinto sekä viidentenä maahanmuutto.

Rahaa ei vielä tässä vaiheessa ole jaossa, koska EU:n monivuotinen rahoituskehys eli tulevien vuosien budjetti on edelleen auki.

Urpilaiselle henkilökohtaisesti tärkeää on edistää naisten ja nuorten asemaa. Nuorten osallisuuden ja mahdollisuuksien lisääminen on Urpilaisen mukaan kriittinen kysymys monessa afrikkalaisessa yhteiskunnassa.

EU:n arvot, kuten ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja demokratian kunnioittaminen, ovat Urpilaisen mukaan strategiassa läsnä.

– Euroopan unioni on arvoyhteisö ja silloin tietenkin meidän kumppanuuksissa ja meidän toiminnassa meidän arvot myös näkyvät.

EU on aiemminkin pyrkinyt uudistamaan Afrikka-suhdettaan. Mitä tehdään nyt on toisin?

Urpilaisen mukaan uutta on kokonaisvaltaisuus. Tällä kertaa strategiatyöhön pyritään esimerkiksi sitouttamaan kaikki komissaarit, ja Urpilainen käy tavoitteet läpi kunkin komissaarikollegansa kanssa.

EU-maiden Afrikka-suhteissa on suuria eroja muun muassa siirtomaahistorian vuoksi. On myös huomattava, että yhteisen sävelen löytäminen ulkopoliittisissa kysymyksessä ei aina ole helppoa EU:ssa.

Urpilainen kertoo, että yhteisen linjan luomiseksi jäsenmaita on kuultu Afrikka-strategian laadinnassa alusta alkaen.

Hän uskoo, että yhteneviä kantoja löytynee esimerkiksi vihreästä kehityksestä sekä työllisyyskysymyksistä.

– Rauhan ja turvallisuuden puolella saattaa olla erilaisia painotuksia, mutta sanoisin, että ehkä se haastavin (kysymys) on se maahanmuutto, Urpilainen ennakoi.

Millä tavoin EU:n Afrikka-strategia hyödyttää tavallista suomalaista? Mitä strategia merkitsee esimerkiksi tamperelaiselle veronmaksajalle?

EU:n yhteinen strategia voi auttaa monilla tavoin tavallista suomalaisia, Urpilainen uskoo.

– Tällä kumppanuusohjelmalla ja strategialla pyritään parantamaan elinolosuhteita Afrikassa niin, että ihmiset voisivat elää omissa kotimaissaan. Voidaan sanoa, että kolikon toinen puoli on se, että ihmisten ei tarvitse lähteä sieltä Tampereelle tai Helsinkiin tai minnekään muualle Eurooppaan hakemaan parempaa elintasoa.

Maailma on nykyisin hyvin läheisesti verkottunut, mistä koronaviruksen nopea leviäminen on Urpilaisen mukaan hyvä esimerkki. Jos Afrikassa pystytään parantamaan hyvinvointia ja vahvistamaan vakautta, hyvät vaikutukset voivat heijastua Suomeen asti.

Urpilainen sanoo, että EU:n yhteinen strategia avaa myös suomalaisille yrityksille uusia kasvumahdollisuuksia, mikä taas voi tuoda lisää verotuloja kotimaahan.

Miten Afrikka-strategia ottaa huomioon Euroopassa asuvien afrikkalaistaustaisten ihmisten kautta syntyvän yhteyden mantereiden välillä?

Urpilainen kertoo tavanneensa afrikkalaistaustaisia edustavia kansalaisjärjestöjä jo strategian laadintavaiheessa. Hän toivoo, että Euroopassa asuvien afrikkalaisten osaamista ja tietoa pystytään hyödyntämään jatkossakin.

Yhteyden tiiviys näkyy esimerkiksi rahaliikenteen kautta. Diasporan kautta Afrikkaan virtaavien rahalähetysten summa ylittää julkisen kehitysavun määrän.

– Afrikkalaisilla valtioilla on aikamoinen intressi siinä, miten näiden rahalähetysten käy, Urpilainen sanoo.