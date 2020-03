"Haluaisin presidentin, joka käyttäytyy presidentillisesti" – Viime vaalien suuryllättäjä Michigan valitsee Bidenin ja Sandersin välillä

Demokraattien presidenttiehdokkuudesta kamppailevat Joe Biden ja Bernie Sanders ottavat tiistaina toisistaan mittaa kuudessa osavaltiossa, joista Michigan kuuluu monin tavoin vaalien tärkeimpiin.

Keskilännen osavaltio tarjosi viime vaaleissa kaksi suuryllätystä. Ensin demokraattien esivaaleissa Sanders voitti Hillary Clintonin, vaikka mielipidekyselyjen perusteella Clintonin voittoa pidettiin varmana.

Varsinainen jymy-yllätys koettiin kuitenkin varsinaisena vaalipäivänä, kun aiemmin demokraattienemmistöinen Michigan meni täpärästi Donald Trumpille. Voitot Michiganissa ja monissa muissa perinteisen teollisuuden osavaltioissa – niin kutsutulla ruostevyöhykkeellä – ratkaisivat isolta osin vaalit Trumpin hyväksi.

Myös tänä vuonna Michigan on presidentinvaalien merkittävimpiä vaa'ankieliosavaltioita, ja sitä ennen se saattaa jopa ratkaista demokraattien ehdokaspelin. Jos supertiistaina tappioita kärsinyt Sanders häviää myös Michiganissa, voi se monien asiantuntijoiden mukaan merkitä lopun alkua Sandersin kampanjalle.

Gallupkärki meni uusiksi supertiistain jälkeen

Sanders lähtee Michiganin esivaaliin jälleen altavastaajana. Hän johti gallupeita vielä ennen viime viikkoa, jolloin Biden kahmi voittoja supertiistain osavaltioissa ja Michael Bloomberg, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg ja Amy Klobuchar luopuivat ehdokaskilvasta.

Sittemmin Biden on kiilannut kyselyjen kärkeen. Eri mielipidemittauksia yhdistelevä FiveThirtyEight-sivusto ennakoi maanantaina Bidenin kannatukseksi osavaltiossa keskimäärin 51 prosenttia ja Sandersin 42 prosenttia.

Tosin viime vaalien gallupsekoilun takia tuloksiin on syytä suhtautua varauksella. Vuonna 2016 kyselyt lupasivat Clintonille yli 20 prosenttiyksikön kaulaa Sandersiin. Lopulta Sanders voitti Clintonin 1,5 prosenttiyksikön erolla.

Biden oli pelastamassa autonvalmistajia

Sanders tunnetaan työläisten puolustajana, mutta Bidenilla on erityinen suhde autoteollisuudestaan kuuluun Michiganiin. Biden toimi varapresidenttinä, kun presidentti Barack Obaman hallinto myönsi autoteollisuudelle yli 80 miljardin dollarin apupaketin vuoden 2008 talouskriisin jälkeen. Tukea on kiitetty tuhansien työpaikkojen pelastamisesta.

Sanders on sättinyt Bidenia Obaman aikaisista vapaakauppasopimuksista ja työpaikkojen karkaamisesta ulkomaille. Siitä huolimatta Michiganin vaikutusvaltaiset ammattiliitot vaikuttavat suhtautuvan Bideniin huomattavasti suopeammin kuin neljä vuotta sitten Clintoniin.

Bidenin pitkä poliittinen kokemus ja viesti vakaudesta saavat vastakaikua Michiganin suurimmassa kaupungissa Detroitissa, joka ajautui konkurssiin talouskriisin jälkeen.

– Uskon, että Bidenilla on Sandersia paremmat mahdollisuudet voittaa Trump ja palauttaa politiikkaan jonkinlainen normaalitila. Sanders on hieman radikaali, enkä tiedä, miten hänen näkemyksensä sopivat kaikille, sanoo kauneussalonkia Livernoisin alueella pyörittävä Jojo Lanier.

Vaikka Michiganin ja Detroitin talous on jatkanut elpymistä Trumpin aikana, Lanierilta ei juuri heru kiitosta republikaanipresidentille.

– Trump on hyötynyt paljon Obaman työstä. Kun Obama aloitti, hän peri valtavan sotkun. Hän yritti parantaa asioita, vaikka kongressi harasi koko ajan vastaan. Obama teki paljon sillä vähällä, mitä hänellä oli, ja nyt Trump hyötyy siitä, Lanier katsoo.

Trumpin voittaminen tärkeintä, terveydenhuolto kakkosena

Detroit News -sanomalehden kyselyn mukaan demokraattiäänestäjät valitsevat ehdokasta eniten sen perusteella, kuka heistä voisi parhaiten voittaa Trumpin. Sitä piti tärkeimpänä kysymyksenä runsaat 27 prosenttia vastaajista. Toiseksi tuli terveydenhuolto.

Detroitilaisessa Mercyn yliopistossa psykologiaa opiskeleva Nashay pitää terveydenhuolto- ja sairausvakuutusjärjestelmän uudistamista vaalien ydinkysymyksenä.

– Nykyinen järjestelmä on monimutkainen ja siinä on paljon sääntöjä ja rajoituksia. Monet eivät tiedä, mihin kaikkeen ovat oikeutettuja ja miten apua voi saada, hän sanoo.

Hän ei vielä tiedä, ketä aikoo äänestää.

– Aiemmin olin kallellani Sandersiin päin lähinnä siksi, että hän on ajanut opintovelkojen anteeksiantamista. Opiskelen tohtoriohjelmassa, ja minulla on paljon opintovelkaa, hän kertoo.

"Biden kohtelee mustia ja valkoisia reilusti"

Tähänastisissa esivaaleissa Biden on menestynyt erityisen hyvin mustien äänestäjien keskuudessa. Sen merkitys korostuu Detroitissa, jonka asukkaista lähes 80 prosenttia on mustia.

Kaupungissa liki 20 vuotta asunut Prisca Onyejiaka kannattaa Bidenia.

– Hän on osoittanut vuosien varrella, että kohtelee kaikkia ihmisiä – mustia ja valkoisia – reilusti. Haluaisin presidentin, joka käyttäytyy presidentillisesti ja joka kunnioittaa kaikkia ihmisiä. Sellaisen presidentin, joka toimii kuten Jumala tahtoo meidän toimivan, Onyejiaka sanoo.

Nykyiseen presidenttiin hän on pettynyt.

– Luulin, että Trump on hyvin reilu ja sellainen ihminen, joka tekee kovasti töitä ja menestyy, mitä arvostan. Mutta ajan myötä olen yllättynyt esimerkiksi siitä, mitä hän on puhunut sairaista ihmisistä. Kunnioitan Trumpia siitä, miten hän on menestynyt ja kasvattanut lapsensa, mutta en pidä hänen käytöksestään.

Jojo Lanier toivoo, että tuleva presidentti uudistaisi rikosoikeusjärjestelmää ja puuttuisi vankitilanteeseen. Yhdysvalloissa on eniten vankeja maailmassa, yli kaksi miljoonaa. Suurin vankiryhmä ovat mustat.

– Ihmisten vangitseminen tässä mittakaavassa on tuhoisaa. On kiinnostavaa, että siitä on paljolti syyttäminen presidentti Bill Clintonin aikaisia muutoksia. Clinton sai paljon vahinkoa aikaan, ja hän oli demokraatti, Lanier pohtii.

Michiganin lisäksi tiistaina äänestetään Idahossa, Mississippissä, Missourissa, Pohjois-Dakotassa ja Washingtonissa. Michiganin esivaali on suurin, ja siinä on jaossa 125 delegaattia kesän puoluekokoukseen.