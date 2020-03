Trump lupaa järeitä toimia viruksen talousvaikutuksia vastaan

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on kertonut julkistavansa järeitä toimia, joilla vaimennetaan koronaviruksen vaikutuksia talouteen.

Trump sanoi toimittajille maanantaina, että hän kertoo toimista tarkemmin lehdistötilaisuudessa tiistaina.

Presidentti kertoi, että hänen hallintonsa keskustelee kongressin jäsenten kanssa talouden tukitoimista. Pöydällä ovat presidentin mukaan muun muassa verohelpotukset ja apua keikkatyöläisille, joille töistä pois jääminen sairastumisen vuoksi saattaa merkitä palkatonta sairauslomaa.

Samassa yhteydessä presidentti ylisti oman hallintonsa ponnisteluja viruksen vastaisessa taistelussa. Hän kehui Yhdysvaltojen taloutta ja sanoi, että virus on päässyt yllättämään maailman.

Trumpin hallintoa on arvosteltu koronaviruskriisin hoidosta. Presidentti on viikkokausien ajan vähätellyt ongelmaa sekä syytellyt mediaa ja demokraattipuoluetta kriisin paisuttelusta.

Valkoisen talon uusi kansliapäällikkö asetti itsensä karanteeniin

Valkoisen talon uudeksi kansliapäälliköksi vastikään valittu Mark Meadows on asettanut itsensä oma-aloitteiseen kahden viikon karanteeniin, koska hän on saattanut olla tekemisissä koronavirustartunnan saaneen ihmisen kanssa. Asiasta kertoneen tiedottajan mukaan Meadowsilla ei ole ollut virustaudin oireita, ja varotoimenpiteenä tehty testi oli negatiivinen.

Trump ilmoitti kansliapäällikön vaihtumisesta perjantaina.

Meadows saattoi olla tekemisissä virustartunnan saaneen ihmisen kanssa republikaanipuolueen konferenssissa, joka järjestettiin helmikuussa.

Kaksi samaan konferenssiin osallistunutta republikaanipuolueen edustajaa on ilmoittanut epäilevänsä tartuntaa ja jäänyt omasta aloitteestaan karanteeniin. Kaksikko on vastikään tavannut presidentti Trumpin, mikä on herättänyt huolta presidentin vaarasta sairastua.