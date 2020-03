Kiina höllentää liikkumisrajoituksia koronavirusepidemian keskiössä olleessa Hubein maakunnassa

Kiina lieventää liikkumisrajoituksia koronavirustartuntojen keskiössä olleessa Hubein maakunnassa.

Terveet ihmiset saavat nyt matkustaa maakunnassa alueilla, joissa koronaviruksen riski on määritelty matalaksi tai keskitason riskiksi.

Viranomaiset käyttävät liikkumislupien myöntämiseen mobiilisovellusta. Sen myötä terveille ihmisille annetaan "vihreä värikoodi", jonka myötä nämä saavat liikkua maakunnan sisällä.

Kiinassa pahimman koronavirustartuntapiikin katsotaan olevan hiljalleen laantumassa. Kiinassa oli raportoitu tänään vain 19 uutta koronavirustartuntaa, mikä on alhaisin lukema sitten tammikuun, jolloin uusia tartuntoja alettiin tilastoida.

Myös presidentti vierailu tänään alueella

Myös Kiinan presidentti Xi Jinping on tänään vieraillut Hubein maakunnan pääkaupungissa Wuhanissa ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun koronavirusepidemia puhkesi maassa.

Xin vierailua on tulkittu merkiksi siitä, että pahin vaihe Kiinan koronavirustartunnoissa on ohi. Kiinassa uusien koronavirustartuntojen määrä on laskenut tasaisesti viime viikkoina.

Hongkongilaisen yliopiston opettaja ja toimittaja Bruce Lui arvioi, että vierailullaan Xi pyrkii lieventämään myös Kiinan viranomaisiin kohdistunutta kritiikkiä koronavirusepidemian hoidosta sen alkuvaiheessa.

Viranomaisten katsottiin pyrkineen piilottelemaan virusta ja rankaisseen siitä varoittaneita ihmisiä.

Kiinalaislääkärin kuolema herätti suuttumusta

Suuttumusta herätti etenkin kiinalaislääkäri Li Wenliangin kuolema.

Li joutui Kiinan viranomaisten silmätikuksi lähetettyään joulukuussa kiinalaisessa Weibo-viestisovelluksessa lääkäriryhmään viestin, jossa hän varoitti sarsin kaltaisen viruksen leviämisestä. Muutamaa päivää myöhemmin Li kutsuttiin viranomaisten kuultavaksi ja pakotettiin allekirjoittamaan lausunto, jossa häntä syytettiin väärien tietojen levittämisestä ja yhteiskunnan järjestyksen horjuttamisesta.

Li menehtyi lopulta itse koronavirukseen helmikuussa.

Nihkeästä alusta huolimatta Kiinan viranomaiset ovat myöhemmin tarttuneet koronavirukseen rivakoin ottein. Maahan on asetettu useita liikkumiskieltoja, ja Hubein maakunta on käytännössä ollut viikkoja eristettynä.

Maailmanlaajuisesti yli 4 000 ihmistä on tähän mennessä kuollut koronavirukseen ja yli 110 000 on saanut tartunnan. Valtaosa tartunnoista on todettu Kiinassa.

Koronaviruksen uskotaan saaneen alkunsa joulukuussa wuhanilaiselta ruokatorilta.

Korjattu uutista klo 11.10: Vahvistettuja tartuntoja on tänään ollut Kiinassa 19, ei 21.