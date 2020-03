Italialaiset sulkeutuvat koteihinsa, Pohjois-Italian täynnä olevat sairaalat huolettavat – myös Milanon lähellä asuva Maija Koski on rajoittanut ystäviensä ja sukulaistensa tapaamista

Italiassa vuosia asuneen suomalaisen Maija Kosken arkeen koronavirus ja sen aiheuttamat liikkumisrajoitukset ovat vaikuttaneet jo monin tavoin.

Koski asuu Pohjois-Italiassa San Donato Milanesen kunnassa, joka sijaitsee aivan Milanon liepeillä Lombardian alueella. Lombardian alue on ollut yksi pahiten koronavirustartunnoista kärsineistä, ja koulut ja päiväkodit ovat olleet kiinni jo 24. helmikuuta alkaen.

Koski on myös tehnyt helmikuun lopusta lähtien töitä pääosin kotona, koska hänen lapsensa eivät ole päässeet päiväkotiin.

– Emme ole juuri viime aikoina tavanneet ystäviämme ja jos olemme, niin ulkona ei-suljetussa tilassa. Olemme myös vältelleet aivan lähellämme asuvien mieheni vanhempien tapaamista. He ovat ikänsä vuoksi riskiryhmää, joten emme halua vahingossakaan aiheuttaa heille vaaraa, kun me kuitenkin vielä liikumme välillä ulkona, Koski kertoi puhelimitse STT:lle.

Kosken mukaan tunnelma on kuitenkin pysynyt pääosin rauhallisena. Ihmisiä on huolestuttanut eniten se, että sairaalat ovat täyttyneet äärimmilleen koronavirustapausten vuoksi.

– Ihmisiä huolettaa enimmäkseen se, että nyt sairaalat ovat Lombardiassa niin täynnä. Hoitoa on vaikea saada mihinkään muuhun. On myös puhuttu, että täältä alettaisiin kuljettaa potilaita hoitoon muualle, koska sairaaloiden kapasiteetti on täynnä.

Kosken mukaan tunnelma on kuitenkin jonkin verran muuttunut hänen kotiseudullaan sen jälkeen, kun Italia julisti alueelle viikonloppuna laajoja liikkumisrajoituksia.

– Vielä viime viikolla liikkeellä oli paljon ihmisiä ja vaikutti siltä, että osa ihmisistä ei aivan täysin ymmärtänyt tilanteen vakavuutta. Mutta nyt kun kävin eilen hammaslääkärissä, näin vain muutamia ihmisiä ja heilläkin oli maskit päässä. Ehkä ihmiset ovat nyt tajunneet, että tilanne on aika vakava.

Italiassa on todettu nyt yli 9 000 koronavirustartuntaa, mikä on eniten maailmassa Kiinan jälkeen.

Italialaiset perheyritykset koetuksella viruksen vuoksi

Italian pääministeri Giuseppe Conte ilmoitti maanantai-iltana, että liikkumista rajoitetaan tiistaista alkaen koko Italiassa koronaviruksen vuoksi. Conte kehotti televisioidussa puheessaan italialaisia pysymään kotona.

Viikonloppuna liikkumisrajoituksia oli julistettu Pohjois-Italiaan juuri samalle seudulle, jossa Koski asuu.

Häitä ja hautajaisia ei saa järjestää seuraavien kolmen viikon aikana, ja ravintoloiden täytyy sulkea ovensa viimeistään iltakuudelta. Aukiolo sallitaan, jos asiakkaat pystytään pitämään vähintään metrin päässä toisistaan.

– Apteekissa käydessäni siellä oli lappu, jossa kerrottiin, että vain kolme ihmistä saa tulla sisälle samaan aikaan, Koski kuvaa.

Monille yrittäjille tilanne on ollut vaikea. Italiassa toimii lukuisia perhe- ja pienyrityksiä, joille rajoitukset ovat tuottaneet vaikeuksia, Koski sanoo.

– Pienyrittäjille tämä on iso tappio. Moni on ollut huolissaan, miten työntekijöiden palkat saadaan maksettua, kun rahaa ei tule sisään.

Italian hallitus onkin Kosken mukaan suunnitellut avaavansa tukikassan, jonka kautta on tarkoitus maksaa palkkoja ihmisille, joiden omat työnantajat eivät ole pystyneet maksamaan palkkoja koronaviruksen takia.

Liikkumiseen tarvitaan todistus

Rajoitusten vuoksi matkustaminen on sallittua vain kiireellisten työhön tai terveyteen liittyvien syiden takia, mutta ihmiset saavat palata koteihinsa muualta. Liikkumiskieltoa rikkovaa voi uhata sakko tai muutaman kuukauden vankeusrangaistus.

Vaikka liikkumista valvotaan jonkin verran, paljon on jätetty myös ihmisten oman harkinnan varaan, Koski sanoo.

– Ihmisen pitää itse todistaa se, että on pakko mennä töihin eikä voi esimerkiksi tehdä etätöitä. Jos jää kiinni valheesta, sitä pidetään toki rikoksena. Mutta hallituksen on täysin mahdotonta valvoa kaikkea liikkumista, koska erilaisia pikkuteitä on esimerkiksi niin paljon, Koski sanoo.

Koski arvioi, että Italian hallitus on toiminut kriisissä niin hyvin kuin on voinut, vaikka tartuntojen määrä on noussut rajusti.

– Minusta tilanteessa ei olisi voitu ehkä edes toimia nopeammin. Koronaviruksen pitkän itämisajan vuoksi tilanteessa olisi ollut vaikea toimia nopeammin tai estää viruksen leviäminen. Monilla oireet ovat voineet alussa sekoittua normiflunssaan, hän sanoo.

Italiassa koronavirusta on käytetty myös politikointiin.

– Osa oppositiopoliitikoista kritisoi hallitusta, mutta siinä näyttää olevan osin oma lehmä ojassa. He yrittävät löytää tilanteen, jossa hallituspoliitikot voidaan saattaa huonoon valoon.