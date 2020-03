Italiassa liki 170 uutta koronakuolemaa, uusia tartuntoja liki tuhat

Italiassa on kuollut vuorokauden aikana koronavirukseen 168 ihmistä, mikä on korkein päivittäinen luku tähän mennessä. Uusia tartuntoja on todettu liki tuhat. Yhteensä tartuntoja on jo pitkälti yli 10 000 ja kuolleita 631.

Italiassa on peruttu liki kaikki julkiset tapahtumat ja joukkokokoukset. Pahimmalle virusalueelle maan pohjoisosaan on asetettu liikkumisrajoituksia, jotka koskevat noin 15 miljoonaa ihmistä.