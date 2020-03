Erdogan: Turkki pitää rajan auki kunnes EU suostuu kaikkiin vaatimuksiin

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoo Turkin pitävän rajan auki kaikille EU:n puolelle pyrkiville siirtolaisille kunnes EU on suostunut kaikkiin Turkin vaatimuksiin.

– Kunnes kaikki Turkin odotukset, mukaan lukien vapaa liikkuvuus, tulliunionin uudistus ja taloudellinen apu on käsinkosketeltavalla tavalla täytetty, pidämme rajamme auki, Erdogan sanoi televisioidussa puheessa.

Kreikka on käyttänyt kyynelkaasua ajaakseen rajan yli pyrkiviä ihmisiä takaisin. Kreikan rajavalvojia on syytetty siirtolaisten hakkaamisesta ja heidän omaisuutensa varastamisesta.

– Ei ole mitään eroa natsien toiminnan ja Kreikan rajalta tulevien kuvien välillä, Erdogan sanoi.

Kreikka on kiistänyt käyttäneensä väkivaltaa ja syyttää vuorostaan Turkkia epätoivoisten ihmisten pakottamisesta lähtemään rajan yli.

Erdogan sanoi avanneensa rajat siirtolaisille painostaakseen Euroopan maita auttamaan Syyrian Idlibin konfliktissa, jossa Turkki liittolaisineen on yrittänyt torjua Syyrian hallinnon ja Venäjän hyökkäystä.

Turkki sanoo, ettei EU ole maksanut vuonna 2016 lupaamaansa kuutta miljardia euroa, jotka Turkille luvattiin pakolaisten vastaanotosta ja rajojen sulkemisesta. Muutkin tuolloin annetut lupaukset ovat Turkin mukaan jääneet täyttämättä.

Presidentti vaati samalla Venäjää lopettamaan Idlibin tulitauon vastaiset loukkaukset.

– Vaikka kyse on vain pienistä välikohtauksista, on tulitaukoa alettu rikkoa. Me odotamme Venäjän puuttuvan tähän, hän sanoi.