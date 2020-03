EU-komissio odottaa Kreikan viranomaisten tutkivan mahdolliset pakolaisiin ja siirtolaisiin kohdistuneet väärinkäytökset

EU-komissio odottaa, että Kreikan viranomaiset tutkivat mahdolliset pakolaisiin ja siirtolaisiin kohdistuneet väärinkäytökset. New York Times kertoi tällä viikolla yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten Kreikka on kohdellut rajan yli pyrkineitä siirtolaisia tavalla, joka asiantuntijoiden mukaan rikkoo kansainvälistä oikeutta.

New York Timesin mukaan siirtolaisia on muun muassa pahoinpidelty ja karkotettu Kreikasta ilman mahdollisuutta hakea turvapaikkaa. Lehti kertoo, että kiinniotettuja siirtolaisia on kerätty salaiseen kohteeseen, jossa heillä ei ole ollut mahdollisuutta saada minkäänlaista oikeudellista apua.

Lehti kertoo myös Kosin saaren lähellä sattuneesta tapauksesta, jossa Kreikan merivartiosto torjuu kumiveneen matkaa muun muassa ampumalla laukauksia veteen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Lisäksi New York Times kertoo pystyneensä varmistamaan syyrialaismiehen kuoleman Kreikan ja Turkin rajalla. Lehden haastattelemien silminnäkijöiden mukaan Kreikan turvallisuusjoukot ampuivat miehen kuoliaaksi.

Kreikka jäädytti turvapaikkahakemukset kuukaudeksi

Kreikka ilmoitti maaliskuun alussa, ettei maa aio ottaa vastaan uusia turvapaikkahakemuksia kuukauteen. Kreikan väliaikainen asetus on herättänyt arvostelua.

Esimerkiksi kansainvälisen oikeuden professorit ovat huomauttaneet, että turvapaikkahakemusten väliaikainen jäädytys on vuoden 1951 pakolaissopimuksen vastaista.

Komission tiedottaja Adalbert Jahnz ei keskiviikkona vastannut suoraan kysymyksiin siitä, miksi komissio ei ole puuttunut Kreikan asetukseen. Jahnzin mukaan komissio on hyvin läheisessä yhteydessä Kreikan viranomaisten kanssa ja tarkastelee sekä lakia että käytännön toimia.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU:n sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson vierailevat torstaina Kreikassa. Komission tiedottajan mukaan vierailulla aiotaan keskustella myös julkisuuteen tulleista väärinkäytöksistä.

Von der Leyen on aiemmin sanonut, että väitetyt väkivaltaiset tapaukset on tutkittava, eikä liiallista voimankäyttöä voi hyväksyä.