Ainakin 384 000 ihmistä on kuollut Syyrian sisällissodan aikana, kertoo sotatoimien seurauksia tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Kuolleista yli 116 000 on siviilejä.

Sota alkoi yhdeksän vuotta sitten maaliskuussa. Sisällissota on tuhonnut Syyrian talouden. 11 miljoonaa syyrialaista on joutunut jättämään kotinsa. Mainos alkaa Mainos päättyy Kaksi vuotta sitten YK kuvaili sotaa pahimmaksi ihmisen aiheuttamaksi katastrofiksi sitten toisen maailmansodan.