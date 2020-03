Moni saattoi ehtiä lähteä Madridista ennen poikkeustilailmoitusta, ja se on paikallisesta asukkaasta huolestuttavaa koronaviruksen leviämisen kannalta

Espanjaan julistettiin myöhään lauantaina poikkeustila koronaviruksen takia. Madridilaiset osasivat odottaa päätöstä, kertoo kaupungissa asuva Rocio Saavedra STT:lle.

Saavedrasta onkin huolestustuttavaa, että monet kaupungissa asuvat ehtivät lähteä muille paikkakunnille ennen liikkumisrajoitusten voimaantuloa. Osa on saattanut viedä viruksen mukanaan muualle maahan, hän arvioi.

Maassa on todettu yli 6 200 koronavirustartuntaa, ja Madrid on ollut tartuntojen keskiössä. Kaupungissa on jo aikaisemmin suljettu kouluja ja yliopistoja.

"Me elämme kaduilla"

Kaupungissa ryhdyttiin jo aikaisemmin viikolla ostamaan kauppojen hyllyjä tyhjiksi. Moni madridilainen on pysynyt kodissaan jo ennen poikkeustilailmoitusta.

– Me käytännössä elämme kaduilla. Istumme mieluummin ulkona penkillä juomassa olutta kuin sisällä baarissa. Ja nyt on alkanut vielä olla lämpimämpää ja keväisempää, espanjalainen Saavedra sanoo.

Hän kertoo, että vielä lauantaina jotkut menivät puistoon viettämään aikaa, mutta pian puistojakin suljettiin.

– Emme ei oikein usko, mitä on tapahtunut. Olemme erityisesti huolissamme taloudellisista seuraamuksista.

Saavedran mukaan vielä ei ole kerrottu, millaisiin taloudellisiin tukitoimiin maassa ryhdytään. Vuoden 2008 finanssikriisi iski voimalla Espanjaan.

Sairaaloihin ei saa mennä ilman lupaa

Saavedrasta kansalaisten saamat toimintaohjeet ovat nyt selkeät, mutta ne eivät olleet sitä aikaisemmin. Nyt ihmisten tulee pysyä kodeissaan. Soittamalla tiettyyn puhelinnumeroon voi saada arvion siitä, kärsiikö tavallisista flunssaoireita vai onko mahdollisesti saanut koronavirustartunnan. Toisesta numerosta saa apua hätätilanteeseen.

– Meidän ei pidä missään tapauksessa mennä sairaalaan ilman, että niin on ohjeistettu.

Saavedra sanoo, että terveydenhuollon järjestelyissä on alueellisia eroja. Yleisesti Espanjassa ollaan kuitenkin ylpeitä järjestelmästä, hän jatkaa.

Madridissa väestö on vuosina 2010–2018 kasvanut lähes 500 000 ihmisellä samalla kun terveydenhuollon henkilökuntaa on vähennetty 3 300:lla, kirjoittaa El Pais. Madridissa osaa hotelleista on alettu varustella joihinkin terveydenhuollon tarpeisiin sopiviksi, La Vanguardia kirjoittaa.

– Se on noloa, Saavedra sanoo.

Hän kertoo myös, että kaupungissa monet menivät iltakymmeneltä parvekkeilleen taputtamaan kiitokseksi sairaaloiden henkilökunnalle.