Koronakuolemien tahti kiihtyy Italiassa, Pohjois-Italian sairaalat hädässä – sairaalasängyt ja hengityskoneet loppumassa

Italiassa on kuollut koronaepidemian seurauksena 368 ihmistä vuorokaudessa, kerrottiin sunnuntai-iltana. Uhrien määrä 24 tunnin aikana on suurempi kuin koskaan tähän mennessä epidemian aikana.

Koronavirus on vaatinut Italiassa jo yli 1 800 ihmisen hengen. Vahvistettuja tartuntatapauksia on tällä hetkellä virallisten tilastojen mukaan lähes 25 000.

Koronaepidemia on vaatinut Italiaa enemmän uhreja vain Kiinassa.

"Olemme lähellä pistettä, jolloin emme pysty enää elvyttämään ihmisiä."

Pohjois-Italian aluejohtajat ovat varoittaneet, että alueen sairaaloista ovat loppumassa niin sairaalasängyt kuin hengityskoneet.

– Olemme lähellä pistettä, jolloin emme pysty enää elvyttämään ihmisiä, koska meillä ei ole enää tarpeeksi sänkyjä tehohoidossa, Milanon Lombardian alueen kuvernööri Attilio Fontana kertoi italialaiselle tv-kanavalle.

Fontanan mukaan esimerkiksi hengityskoneista on pulaa, mutta niitä odotetaan pian saapuvaksi ulkomailta.

– Kun ne saapuvat, olemme valmiita iskemään, hän kuvasi.

Lombardian alueen terveydestä vastaava ministeri Giulio Gallera taas kertoo, että Milanon alueella ei enää ole käytettävissä lisää ambulansseja potilaiden hoitoon.

Pohjois-Italia on ollut yksi pahiten Euroopassa koronasta kärsineistä alueista, mikä on tuonut myös valtavaa painetta alueen terveydenhuoltoon. Lombardian alueella on kuollut lähes tuhat ihmistä koronaviruksen vuoksi kolmen viime viikon aikana. Alueella on todettu yli 11 600 koronavirustartuntaa.

Milanon pormestarin Beppe Salan mukaan Milano on onnistunut hankkimaan suojamaskeja Kiinasta pulan paikkaamiseksi. EU-komissio on myös luvannut toimittaa Italiaan miljoona maskia Saksasta.

EU kertoi tänään rajoittavansa suojamaskien vientiä EU-alueen ulkopuolelle. Suojamaskeista on ollut maailmanlaajuista pulaa sen jälkeen, kun niiden suuri tuottaja Kiina leikkasi omaa vientiään, kertoo New York Times.

Italian hallitus kertoi valmistelevansa tukipakettia

Italian pääministerin Giuseppe Conten mukaan maan hallitus "kiinnittää maksimaalisen huomion" Pohjois-Italian tilanteeseen.

Maa on suunnitellut uutta tukipakettia, jonka avulla halutaan tukea niin perheitä kuin itsensä työllistäviä ihmisiä. Lisäksi hallitus käy neuvotteluita pankkien kanssa siitä, että osa perheistä voisi siirtää asuntolainansa maksuerien maksamista myöhempään.