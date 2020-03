Yhdysvalloissa ex-varapresidentti Joe Biden voittaa demokraattipuolueen Floridan esivaalin, kertovat yhdysvaltalaiset televisiokanavat ennusteissaan. Biden saa Floridassa jopa 75 prosenttia äänistä, uutisoivat yhdysvaltalaiskanavat CNN ja MSNBC.

Tähän mennessä Biden on voittanut esivaalit tai vaalikokoukset yhteensä 17 osavaltiossa.

Yhdysvalloissa on äänestetty tiistaina paikallista aikaa Floridan lisäksi Arizonassa ja Illinoisissa. Florida on osavaltioista suurin ja väkirikkain, ja siellä on jaossa paljon puoluekokousedustajia.

Tiistaina piti äänestää myös Ohiossa, mutta osavaltion kuvernööri ilmoitti, että äänestyspaikat pysyvät suljettuna koronaviruspandemian vuoksi.