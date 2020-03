Seksuaalirikoksista tuomittu Harvey Weinstein siirrettiin uuteen vankilaan

Ex-elokuvatuottaja Harvey Weinstein siirrettiin keskiviikkona Wenden vankilaan Buffalon lähellä New Yorkin osavaltion pohjoisosassa. Torstaina 68 vuotta täyttävä Weinstein sai taannoin 23 vuoden tuomion seksuaalirikoksista.

Weinstein pysyy Wendessä siihen asti, kunnes vankilaviiranomaiset päättävät, missä vankilassa hän tulee lopullisesti suorittamaan tuomionsa.

Tätä ennen Weinstein on seilannut New Yorkissa olevan Rikers Islandin vankilan ja sairaalan väliä, sillä hänen terveytensä on horjunut pahasti.

Yli 80 naista on syyttänyt Weinsteinia seksuaalisista väärinkäytöksistä. New Yorkissa toimiva tuomioistuin käsitteli vain osaa tapauksista. Weinsteinin on kerrottu sopineen rahalla kymmeniä muita mahdollisia oikeusjuttuja.

New Yorkissa oikeudenkäynti Weinsteinia vastaan alkoi tammikuussa. Valamiehistö totesi hänet syylliseksi helmikuussa. Weinsteinin asianajaja ilmoitti pian valamiehistön ratkaisun jälkeen, että Weinstein aikoo valittaa tuomiostaan.