Espanja on määrännyt kaikki hotellit suljettavaksi taistelussa koronaviruksen leviämistä vastaan.

Valtion tiedotteen mukaan hotellit ja kaikki samankaltainen majoitustoiminta keskeytetään sen kansallisilla alueilla.

Espanjassa on kuollut yli 800 ihmistä koronaviruksen seurauksena. Lähes 18 000:n on todettu sairastuneen.

Espanjassa koronaviruksesta on kärsinyt pahiten Madridin alue, jossa osa sairaaloista on ollut erittäin kovilla potilaiden hoidossa. Kaupungissa hotelleja on varusteltu sairaalakäyttöön.