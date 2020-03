Koronavirus pysäytti Nasan miehitetyn kuulennon valmistelut

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on pysäyttänyt miehitetyn kuulennon valmistelut koronavirusepidemian vuoksi. Kantorakettia ja avaruuskapselia on rakennettu Stennisin avaruuskeskuksessa New Orleansissa ja sen lähistöllä sijaitsevassa Michoudin kokoonpanokeskuksessa.

– Syynä on suuri koronavirustartuntojen määrä yhteisöissä avaruuskeskuksen ympärillä, kotikaranteenissa olevien työntekijöidemme suuri määrä sekä yksi vahvistettu tapaus Stennisin työtekijöiden joukossa, luetteli avaruuskeskuksen edustaja Jim Bridenstine.

Stennisissä valmistellaan Artemis-projektia, jonka tavoitteena on miehitetty lento Kuuhun vuoteen 2024 mennessä sekä miehitetty lento Marsiin 2030-luvulla. Nyt epidemian pelätään viivästyttävän sitä pahasti.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ranska yrittää saada kansalaisiaan kotiutettua

Ranska yrittää saada kotiutettua noin 130 000 kansalaistaan, jotka ovat jääneet jumiin ulkomaille koronavirusepidemian takia.

– Tilanne on vaikein sellaisten ihmisten kohdalla, jotka olivat matkoilla ulkomailla, useimmat lomalla. Pääperiaatteenamme on, että haluamme heidät takaisin kotimaahan, sanoi ulkoministeri Jea n-Yves Le Drian. Ulkoministeri neuvoi jumiutuneita odottamaan rauhallisesti.

Le Drian kehotti lentoyhtiöitä pitämään yllä valmiutta paluulentoihin Ranskaan ja alentamaan lipunhintoja, jotta ihmiset pääsisivät palaamaan. Ranskan ulkoministeriö kertoi jo torstaina neuvottelevansa useiden maiden kanssa erikoisjärjestelyistä, joiden avulla ranskalaiset pääsisivät palaamaan, vaikka rajat ovat kiinni.

Ranskan ulkoministeriö on niin ikään perustanut erillisen verkkosivuston, jossa ulkomailla asuvat ranskalaiset voivat tarjota hätämajoitusta jumiutuneille maamiehilleen.

Ranskassa on todettu noin 11 000 koronavirustartuntaa. Yli 370 ihmistä on kuollut.

Malesiassa sotilaat määrättiin valvomaan liikkumisrajoituksia

Malesiassa hallitus määrää sotilaat auttamaan poliisia, jotta kansalaiset saadaan noudattamaan koronavirusepidemian vuoksi määrättyjä tiukkoja liikkumisrajoituksia. Malesiassa koulut on suljettu ja valtaosa liikkeistä on kiinni. Ihmisiä on ohjeistettu pysymään kotona.

Ihmiset ovat kuitenkin toistuvasti lähteneet ulos puistoihin ja syömään ohjeista piittaamatta.

– Olemme vakuuttuneita, että armeijan avulla tiukemmat määräykset saadaan toimimaan, Monet eivät edelleenkään välitä hallituksen ohjeista, perusteli puolustusministeri Ismail Sabri Yaakob.

Malesia otti tiukat määräykset käyttöön sen jälkeen kun tartuntojen määrä röyhähti nopeasti ylöspäin. Valtaosa niistä on kytköksissä kuun alussa Kuala Lumpurin lähellä pidettyyn muslimien uskonnolliseen kokoontumiseen.

Malesiassa on tähän mennessä rekisteröity 900 koronavirustartuntaa, mikä on eniten missään Kaakkois-Aasian maassa. Kaksi ihmistä on kuollut virukseen.

Australiassa etsitään risteilymatkustajia

Australiassa etsitään kuumeisesti satoja risteilymatkustajia, jotka päästettiin lähtemään Sydneyhin palanneesta Ruby Princess -aluksesta. Alus oli matkalla Sydneystä Uuteen-Seelantiin, kun osa matkustajista sairastui. Myöhemmin kolmella matkustajalla ja yhdellä miehistön jäsenellä todettiin koronavirus.

Uuden Etelä-Walesin osavaltion viranomaiset pitivät ennen testitulosten valmistumista riskiä vähäisenä ja antoivat matkustajien lähteä aluksesta. Viranomaisilla on kuitenkin heidän yhteystietonsa.

– Kyllähän tämä huolta aiheuttaa. On mahdollista, vaikkakaan ei varmaa, että aluksella on muitakin matkustajia, joilla on koronavirus. Yritämme kaikin voimin tavoittaa heidät, sanoi osavaltion terveysministeri Brad Hazzard.

Ulkomailta palanneiden tai koronavirukselle altistuneiden olisi jäätävä kotikaranteeniin kahdeksi viikoksi.

Ruby Princess ja sen 1 100 hengen miehistö, mukaan lukien sairastunut miehistön jäsen, on parhaillaan merellä Sydneyn ulkopuolella. Hazzardin mukaan aluksen omistava varustamo miettii parhaillaan jatkotoimia.

Turkissa pidätettiin kymmeniä väärien koronatietojen levittämisestä

Turkissa on pidätetty kymmenittäin ihmisiä, koska he ovat julkaisseet "provokatiivisia ja perusteettomia" viestejä koronavirusepidemiasta sosiaalisessa mediassa, kertoo maan sisäministeriö. Ministeriö kertoi Twitterissä, että epäiltyjä on liki 250, ja heistä on pidätetty 64.

Ministeriö ei kertonut asiasta ja viesteistä tarkemmin, mutta vakuutti, että työ muidenkin viestittelijöiden saamiseksi kiinni jatkuu edelleen.

Turkissa on tähän mennessä todettu runsaat 350 tartuntaa ja neljä ihmistä on kuollut. Koulut ja yliopistot samoin kuin muun muassa elokuvateatterit ja kuntosalit on suljettu. Liki kaikki tapahtumat niin sisä- kuin ulkotiloissakin on peruttu huhtikuun loppuun saakka.