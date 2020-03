"Keskiluokan Joen" pitkä kokemus politiikasta on sekä etu että haitta – USA:n ex-varapresidentti Biden on lähes varma presidenttiehdokas

Pennsylvaniassa vuonna 1942 syntynyt Joe (Joseph) Biden pyrkii Yhdysvaltain presidentiksi jo kolmatta kertaa. Nyt kisa ei ole kaikesta päätellen katkeamassa aiempaan tapaan jo esivaaleissa, vaan Biden näyttää selvittävän tiensä ensimmäistä kertaa loppukilpailuun asti demokraattien presidenttiehdokkaana.

Bidenin ehdoton etu on hänen pitkä kokemuksensa politiikasta. Hän nousi Yhdysvaltain senaattiin jo 29-vuotiaana yhtenä sen kaikkien aikojen nuorimmista jäsenistä. Capitol-kukkulalla Biden on ehtinyt vaikuttaa muun muassa tärkeiden laki- ja ulkoasiainvaliokuntien johdossa.

Uran kruunu on kuitenkin vuonna 2009 alkanut kahdeksan vuoden pesti presidentti Barack Obaman varapresidenttinä. Vaikka Obama ei ole virallisesti asettunut tukemaan Bidenia, sataa rooli Yhdysvaltain ensimmäisen mustan presidentin kakkosmiehenä Bidenin laariiin. Aplodit ovat aina raikuvat, kun hän mainitsee kampanjapuheissaan Obaman.

Lähentelysyytöksiä

Pitkä ura merkitsee toisaalta myös paljon arkistoitua tietoa, josta vastustajien on hyvä kaivella vähemmän imartelevia tapauksia. Bidenia on muun muassa muistutettu toistuvasti siitä, että hän äänesti presidentti George W. Bushin aloittaman ja sittemmin katastrofiksi osoittautuneen Irakin sodan puolesta. Biden on itsekin myöntänyt, ettei päätös ollut oikea.

#Metoo-aikaan taas ovat sopineet huonosti monien naispuolisten työtovereiden ja kollegojen kertomukset Bidenin epätoivotusta lähentelystä, koskettelusta ja jopa suukoista, joista osasta on myös kuvamateriaalia. Suoranaisesta seksuaalisesta häirinnästä Bidenia ei ole kuitenkaan syytetty.

Biden on todennut tottuneensa osoittamaan tunteitaan koskettamalla ja halaamalla, mutta myöntää aikojen muuttuneen.

– Ihmisten henkilökohtaisen tilan rajat ovat muuttuneet. Tajuan sen ja lupaan olla huomaavaisempi, Biden vastasi syytöksiin.

Toinen Bidenin ongelma on hänen 77 vuoden ikänsä, jonka vuoksi vastustajat tarttuvat jokaiseen vanhuudenhöperyydeltä vaikuttavaa kömmähdykseen hanakasti. Oman vaimon kutsuminen siskoksi tai ilmoitus pyrkimisestä senaattiin saattavat olla pelkkiä lipsahduksia, mutta Bidenin tapauksessa niitä ei olisi varaa tulla enää yhtään enempää.

Bidenin onneksi kilpakumppani omassa puolueessa, Bernie Sanders, on vielä vuoden vanhempi. Eikä päävastustaja Donald Trumpkaan voi 73-vuotiaana kovin uskottavasti esiintyä nuorempana ja virkeämpänä vaihtoehtona "uneliaaksi" haukkumalleen Bidenille.

Murhenäytelmiä perhepiirissä

Poliittisesti Biden sijoittuu demokraattipuolueessa keskustaan tai maltillisiin liberaaleihin ja vetoaa suhteellisen laajaan kannattajajoukkoon. Hän onkin saanut lempinimen "Keskiluokan Joe".

Katolilainen Biden on hyväksynyt niin abortin laillistamisen kuin samaa sukupuolta olevien avioliitotkin. Monille amerikkalaisille pyhien aselakien kiristämistä Biden taas kannattaa.

Tärkeitä poliittisia asioita Bidenille ovat olleet muun muassa koulutuksen ja terveydenhuollon parantaminen, joista viimeksi mainittu on Bidenin omien sanojensa mukaan hyvin henkilökohtainen asia. Tätä selittävät henkilökohtaiset tragediat.

Bidenin ensimmäinen vaimo Neilia ja pariskunnan tyttövauva Naomi kuolivat auto-onnettomuudessa vuonna 1972, pian sen jälkeen kun Biden oli valittu ensimmäisen kerran senaattiin.

Pojat Hunter ja Beau selvisivät kolarista hengissä, mutta viimeksi mainittu menehtyi aivosyöpään vuonna 2015. Uudesta avioliitostaan Jill Bidenin kanssa parilla on tytär Ashley.

Kansainvälisen yhteistyön puolestapuhuja

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajuus ja työ varapresidenttinä ovat tuoneen Bidenille roppakaupalla kansainvälistä kokemusta. Ulkopolitiikassa hän on jotakuinkin täysi vastakohta presidentti Trumpille.

Biden kannattaa kansainvälisiä vapaakauppasopimuksia ja liittolaissuhteita turvallisuuspolitiikassa.

– Minun Amerikkani ei halua kääntää selkäänsä maailmalle ja liittolaisille -- lupaan teille, me tulemme takaisin, Biden sanoi Münchenin turvallisuuskokouksessa viime vuonna.

Biden on myös puhunut voimakkaasti niin Pariisin ilmastosopimuksen kuin Iranin ydinohjelmasopimuksenkin puolesta, joista molemmista Yhdysvallat on Trumpin johdolla irtautunut.