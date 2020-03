Koronatartuntojen määrä kasvaa Baltiassa ja nousi Virossa yli 300:aan

Koronavirustartuntojen määrä kasvaa myös Baltian alueella. Eniten todettuja tapauksia on Virossa, jossa tartuntojen määrä on noussut 306:een. Kuluneen vuorokauden aikana uusia tartuntoja on löytynyt 23.

Liettuassa on varmistettu 69 tartuntaa. Siellä sairaus on vaatinut myös Baltian maiden ensimmäisen kuolonuhrin riskiryhmään kuuluneen iäkkäänpuoleisen naisen kuoltua perjantaina sairaalassa. Viranomaiset epäilevät, että naisen tartunta oli peräisin aiemmalta sairaalakäynniltä.

– Hänet kotiutettiin 19. maaliskuuta, mutta otettiin myöhemmin takaisin, varaterveysministeri Algirdas Seselgis kertoi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kyseisen sairaalan lääkärillä todettiin torstaina koronavirus. Sairaala on sulkenut useita toimintojaan.

Latviassa virusta on löydetty 124 ihmiseltä. Joukossa on yksi kansanedustaja. Hänen kanssaan tekemisissä olleita muita parlamentaarikkoja on kehotettu ryhtymään omatoimisesti karanteeniin.

Virossa testaan enimmäkseen riskiryhmiä

Baltian maista ahkerin testaaja on Latvia. Siellä on testattu lähes 4 500 ihmistä. Liettuassa testejä on tehty vajaat 1 500 ja Virossa 2 800.

Virossa testataan lähinnä riskiryhmiin kuuluvia vakavasti sairaita. Satunnaisia testejä tehdään muun muassa terveydenhuollon ja sosiaalialan työntekijöille, jotka saattaisivat tartuttaa virusta riskiryhmiin.

Viron viranomaisten mukaan tartunnan saaneista virolaisista vajaa viidennes on 60-vuotiaita ja sitä iäkkäämpiä. 15 ihmistä on sairaalahoidossa, mutta kukaan heistä ei tarvitse tehohoitoa. Useimpien tartunnan saaneiden kerrotaan saaneen vain lieviä oireita.

Lisärajoituksia useissa maissa

Ympäri maailmaa leviävä koronavirus on saanut monet maat turvautumaan lisärajoituksiin. Myös tartuntojen määrät ovat monin paikoin edelleen nousussa.

Esimerkiksi Turkissa todettiin vuorokaudessa yli 300 uutta koronavirustartuntaa, kirjoittaa Guardian. Maassa on todettu nyt yhteensä 670 tartuntaa. Virustestejä on tehty päälle 3 600, kertoo lehden mukaan Turkin terveysministeri Fahrettin Koca. Noin joka viides testatuista on saanut koronavirustartunnan.

Turkki ilmoitti torstaina, että maassa aiotaan testata jopa 15 000 ihmistä päivässä koronaviruksen takia.

Laajoista koronavirustestauksista kiitosta saanut Etelä-Korea testasi vuorokaudessa 12 000–15 000 ihmistä, kertoo muun muassa Time-lehti. Tartuntojen toteamisella on voitu rajoittaa viruksen leviämistä.

Turkin ensimmäinen koronavirustartunta todettiin vasta viime viikolla. Sitä ennen virus oli ehtinyt jo myllätä useita maailman maita.

Turkissa on perjantain tietojen mukaan pidätetty kymmenittäin ihmisiä, koska he ovat julkaisseet "provokatiivisia ja perusteettomia" viestejä koronavirusepidemiasta sosiaalisessa mediassa, kertoo maan sisäministeriö.